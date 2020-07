Ehdolla ovat Espanjan, Luxemburgin ja Irlannin valtiovarainministerit.

Euromaiden valtiovarainministereistä koostuva euroryhmä valitsee tänään itselleen uuden puheenjohtajan. Ehdolla ovat Espanjan valtiovarainministeri Nadia Calvino, Luxemburgin Pierre Gramegna sekä Irlannin Paschal Donohoe.

Heistä Calvinoa pidetään ennakkosuosikkina. Jos Calvino valitaan puheenjohtajaksi, hän olisi ensimmäinen nainen euroryhmän johdossa.

Valintaan vaaditaan 10 ääntä 19:stä, eli yksinkertainen enemmistö. Videokokouksessa toimitettava äänestys on suljettu, joten valtiovarainministerit eivät näe, kuka on äänestänyt ketäkin.

Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisellä kierroksella enemmistöä, järjestetään toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen välillä.

Ennen nousuaan valtiovarainministeriksi Calvino toimi pitkään korkeissa tehtävissä EU-komissiossa. Calvino on saanut tuenilmauksen esimerkiksi Saksasta.

Luxemburgin Gramegna pyrkii euroryhmän johtoon jo 2,5 vuotta sitten, mutta hävisi silloin kisan Portugalin Mario Centenolle. Diplomaattitaustaisella Gramegnalla on pitkä kokemus euroryhmästä, sillä hän on toiminut Luxemburgin valtiovarainministerinä vuodesta 2013 lähtien.

Irlannin Donohoe on puolestaan korostanut haluaan toimia sillanrakentajana pohjoisen ja etelän välillä. Donohoelle tukea on osoittanut esimerkiksi keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP, joka on eurooppalainen puolueryhmittymä.

Puheenjohtaja sorvaa kompromisseja

Euroryhmä on epävirallinen ryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Se kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa.

Puheenjohtaja valitaan 2,5 vuoden kaudelle. Puheenjohtajalla on merkittävä rooli kompromissien edistäjänä, kun pohjoiset ja eteläiset euromaat etsivät yhteisymmärrystä.

Koronaviruskriisin aikana euroryhmä on ollut keskeisessä osassa, kun EU rakensi keväällä 540 miljardin euron kriisipaketin.

Nyt käsittelyssä olevan 750 miljardin euron elpymisvälineen sekä monivuotisen rahoituskehyksen osalta neuvottelut käydään sen sijaan EU-maiden johtajien pöydässä.

Euroryhmän puheenjohtajakisa pyörähti käyntiin, kun nykyinen puheenjohtaja Centeno ilmoitti kesäkuussa, ettei hae päättyvälle kaudelleen jatkoa. Centeno luopui myös ministeripestistään Portugalissa.

Euroryhmän aiemmat puheenjohtajat ovat olleet Luxemburgin Jean-Claude Juncker ja Hollannin Jeroen Dijsselbloem.

Lähteenä myös AFP