Helsinkiläinen 19-vuotias Anni elää koronapelon vuoksi sulkeutuvassa Australiassa: ”Paniikki selkeästi alkamassa”

Australian Melbournessa puhkesi tällä viikolla hamstrausvimma.

Australiassa on herännyt huoli koronaviruksen toisesta aallosta ja Melbournen yli viisi miljoonaa asukasta on määrätty pysymään kotona ainakin kuuden viikon ajan koronavirustartuntojen lisääntymisen takia

Lockdown astui voimaan vuorokauden vaihtuessa keskiviikoksi paikallista aikaa.

Australian suurin supermarketketju Woolworths ilmoitti asettaneensa jo ostorajoituksia eräille tuotteille kuten pastalle, vihanneksille ja sokerille hyllyjen tyhjennyttyä kaupoissa.

Melbournessa asuva helsinkiläinen aupair-työntekijä Anni Sieranen kuvaili, kuinka kaupungilla oli tiistaina paljon ihmisiä tekemässä viimeisiä ostoksia tai käymässä baarissa ennen kuin nekin suljetaan.

– Ruokakauppaan piti jonottaa ulkona ja kädet desinfioida sisällä. Kaupassa oli vielä aamulla ihan hyvin tavaraa, tosin pasta ja riisi näyttivät loppuneen, kuvaili Sieranen IS:lle Melbournesta.

Wc-paperia saa ostaa vain kaksi pakkausta kerralla.

Esimerkiksi wc-paperi- ja siivousvälinehyllyihin oli laitettu ilmoituksia ostorajoituksista. Vessapaperia saa ostaa vain kaksi pakettia per asiakas.

Sieranen asuu kaksilapsisen isäntäperheensä luona ja kertoi, että myös perheen hyllyihin on hankittu selkeästi enemmän pastaa ja säilykkeitä.

Anni Sierasella on edessä jo toinen lockdown Australiassa.

Pian 20 vuotta täyttävän Sierasen aupair-vuodesta on tulossa ikimuistoinen. Viime vuonna ylioppilaaksi kirjoittanut Sieranen halusi viettää välivuoden ja saapui maahan helmikuun puolivälissä vain pari viikkoa ennen kuin Australiassa ensimmäisen kerran määrättiin ”lockdown”.

Tuolloin hän joutui asumaan kaksi kuukautta hostellissa ennen pääsyä isäntäperheensä luo.

Melbourne on Australian toiseksi suurin kaupunki. Victorian osavaltiossa, jossa Melbourne sijaitsee, todettiin viimeisen vuorokauden aikana 191 uutta koronavirustartuntaa. Kyseessä on osavaltion suurin päiväkohtainen tartuntaluku koko pandemian aikana, kertoo The Guardian.

Maan tartuntaluvut alkoivat laskea huhtikuussa tiukkojen rajoitusten ansiosta. Rajoituksia ehdittiin toukokuusta lähtien vähitellen purkaa ennen nyt alkavaa kuuden viikon eristysjaksoa.

Leipähyllytkin olivat tyhjentyneet QV-ostoskeskuksen Woolworths-ruokakaupassa Melbournessa hamstraamisen vuoksi.

Asukkaat voivat keskiviikosta lähtien poistua kotoaan vain töihin, urheilemaan, lääkäriin tai ostamaan elintarvikkeita. Suurin osa koululaisista ja opiskelijoista siirtyy jälleen etäopetukseen, ja kahvilat ja ravintolat myyvät ruokaa ainoastaan mukaan.

Ulkoilemassa saa käydä vain oman kodin lähistöllä ja korkeintaan kaksi ihmistä yhdessä. Ensimmäisen lockdownin aikaan kahden ihmisen rajoitusta rikottiin, mutta liki joka kadunkulmassa olleet poliisit puuttuivat asiaan ja jakoivat sakkoja, Sieranen kertoo.

Tiistaina hän ei ollut havainnut poliisien määrän lisääntyneen, mutta siivousryhmät kaduilla on uutta kevääseen verrattuna.

– He pyyhkivät kaiteita ja ovenkahvoja asemilla ja isommilla kaduilla.

Wc-paperia löytyi kaupasta vielä.

Sierasen mukaan australialaiset vaikuttavat nyt aiempaa ärsyyntyneemmiltä ja turhautuneilta tilanteesta.

– Kaupungilla oli tänään sellainen ihmistungos kun kaikki olivat ulkona kun vielä sai. Paniikki on selkeästi taas alkamassa.

Maaliskuussa Sieranen harkitsi Suomeen tuloa, mutta tuolloin ei matkustaminen onnistunut. Nyt hän aikoo jatkaa aupair-vuottaan ja olla Australiassa ainakin ensi vuoden alkuun saakka.

– Yhdestä kerrasta jos selvisi niin kyllä toisenkin selviää, Sieranen vakuutti vain muutamaa tuntia ennen kuin lockdown astui voimaan.