Meksikossa ei haluta amerikkalaisia turisteja maahan – rajakaupungin asukkaat tukkivat tien

Otayn rajanylityspaikalla oli vilkasta tiistaina, vaikka Yhdysvaltojen ja Meksikon välillä on sallittua ainoastaan olennaisesti tärkeä liikenne, ei huvimatkailu.

Yhdysvaltojen ja Meksikon raja on periaatteessa suljettu, mutta olennainen rahtiliikenne ja matkustus on sallittua.

Pohjois-Meksikossa sijaitsevan Sonoytan rajakaupungin asukkaat tukkivat viime viikonloppuna tien Puerto Peñascon rantakaupunkiin, joka on amerikkalaisten turistien suosiossa. Sonoyatalaiset tukkivat tien omilla autollaan ja aikovat toistaa tiesulun myös tällä viikolla.

– Me pyydämme, etteivät amerikkalaiset turistit vierailisi Meksikossa, Sonoytan pormestari José Ramos Arzate sanoi tiedotteessa The Guardianin mukaan.

– Me sovimme tästä suojellaksemme yhteisömme terveyttä, kun koronavirustartunnat ovat lisääntyneet kiihtyvään tahtiin rajan takana Arizonassa.

Yhdysvaltojen Arizonassa on todettu yli 105 000 tartuntaa ja viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on tilastoitu lähes 2 000. Arizonassa on monen muun eteläisen osavaltion tavoin uudet tartunnat kasvussa.

Yhdysvalloissa on todettu lähes kolme miljoonaa tartuntaa ja yli 131 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Myös Meksikossa tartuntakäyrä on nousujohteinen. Maassa on tällä hetkellä todettu reilu 268 000 tartuntaa ja yli 32 000 viruksen liittyvää kuolemaa.

Kumpikaan maista ei ole käynnistänyt laajaa testausohjelmaa tartuntojen löytämiseksi. Tämän takia etenkin Meksikossa epidemian pelätään olevan paljon virallisia lukuja pahempi.

Viime viikonloppuna Sonorassa pystytettiin tarkastuspisteet Yhdysvalloista saapuvien matkailijoiden tarkistamiseksi. Kaikki ne, joiden matkustamisen ei koettu olevan ”tarpeellista,” käännytettiin. Poikkeuksen muodosti rajanylityspiste, joka sijaitsee lähimpänä Puerto Peñascoa. Tämän takia Sonoytan asukkaat ottivat asiat omiin käsiinsä.

Yhdysvaltojen Meksikon-suurlähettiläs Christopher Landau on myös kehottanut ihmisiä pysymään paikoillaan eikä ylittämään Yhdysvaltojen ja Meksikon välistä rajaa.

– Viime viikkoina sadattuhannet ihmiset ovat ylittäneet päivittäin maarajan ja 90 prosenttia heistä on ollut Yhdysvaltain kansalaisia tai oleskeluluvan saaneita. Jos tämä liikenne ei hidastu, matkustusrajoituksia lisätään, ei poisteta.

Yhdysvaltojen ja Meksikon välisen rajan on määrä pysyä suljettuna 21. heinäkuuta asti. Vain olennaisesti tärkeä rahtiliikenne ja matkustus on sallittua.

Yhdysvallat on kuitenkin lähettänyt Meksikoon takaisin siirtolaisia, mukaan lukien koronatartunnan saaneita.