Konsulaatin rahtilähetyksessä olikin 30 kiloa kultaa – viranomaiset epäilevät häikäilemätöntä juonta Intiassa

Intian tulliviranomaiset takavarikoivat lauantaina 30 kiloa kultaa Trivandrumin lentokentällä maan lounaisosassa sijaitsevassa Keralan osavaltiossa. Kulta oli piilotettu paikalliseen Arabiemiirikuntien konsulaattiin osoitettuun rahtilähetykseen.

Salakuljetuksesta epäillään ainakin kahta konsulaatin entistä työntekijää. Toinen epäillyistä on pidätetty. Asiasta uutisoi muun muassa The Times of India.

Viranomaiset uskovat, että epäillyt käyttivät hyväkseen diplomaattista koskemattomuutta nauttivan konsulaatin työntekijän henkilöllisyyttä. Viranomaiset eivät epäile konsulaatin nykyisten työntekijöiden liittyvän tapaukseen.

Tulliviranomaisten mukaan epäilty henkilö oli hakenut konsulaattiin osoitettuja lähetyksiä lentokentältä jopa vuoden ajan ennen kiinnijäämistään.

– Lähetyksiä hakemaan tullut henkilö ei ollut enää vuoteen kuulunut konsulaatin henkilökuntaan. Tutkimme parhaillaan sitä, miten tällainen henkilö on voinut vastaanottaa konsulaattiin osoitettuja lähetyksiä. Pidätetty on ollut yhteistyöhaluinen, ja toivomme, että loputkin ilmiantavat itsensä pian, tullipäällikkö Sumit Kumar kertoi lehdelle.

Lehden mukaan kultaa oli piilotettu muun muassa lukon, putken ja rengaspumpun sisään. Diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti tulliviranomaiset joutuivat pyytämään luvan lähetyksen tutkimiseen Intian ulkoministeriöltä. Myös konsulaatin henkilökuntaa oli paikalla seuraamassa lähetyksen avaamista.

Kullan salakuljetus Intiaan on viime aikoina lisääntynyt. Viime vuonna Keralan osavaltiossa takavarikoitiin ennätykselliset 550 kiloa kultaa.