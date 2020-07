Koronaryppäitä on löydetty ympäri maapalloa, ja maailmanlaajuisesti sairastuneiden määrä kasvaa kasvuaan.

Koronamaiden kärkilista meni maanantaina uusiksi, kun Intian luvut nousivat entisestään. Maassa on nyt rekisteröity jo 700 000 koronatartuntaa, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa. Tällä hetkellä eniten tartuntoja on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Intiassa ja Venäjällä.

Osasyynä Intian koronapiikkiin on Rajastanin osavaltiossa Pratapgarhin vankilassa puhjennut koronaryväs. Ainakin sadan vangin on todettu sairastuneen covid-19-tautiin. Vaikka koronatapausten trendi on Intiassa kasvava, yli 1,3 miljardin asukkaan maa on tähän mennessä välttynyt pahimmilta epidemian pesäkkeiltä.

Vaikka koronatapausten trendi on Intiassa kasvava, yli 1,3 miljardin asukkaan maa on tähän mennessä välttynyt pahimmilta epidemian pesäkkeiltä.

Asukaslukuun suhteutettuna koronatilaston ääripää on toisenlainen. Kärkeä pitävät pienet ja melko pienet valtiot: Qatar, San Marino, Bahrain, Ranskan Guyana, Chile ja Vatikaanivaltio. Yli kolmen miljoonan asukkaan maista kärjessä ovat Chile, Kuwait, Armenia, Peru, Oman sekä Yhdysvallat.

Kesän aikana tilanne Euroopassa on rauhoittunut, mutta maailmanlaajuinen pandemia kasvaa yhä enenevissä tahdissa. Viime päivinä uusia koronatapauksia on todettu maailmanlaajuisesti ensi kertaa yli 200 000.

Vanha pariskunta levähti puistonpenkillä Moskovassa.

Viime aikoina uusia koronaryppäitä on löydetty muun muassa Australian eteläkärjen Melbournesta. Australiassa koronatilanne saatiin jo huhtikuun alussa aisoihin, mutta viime päivien aikana tilanne on pahentunut kaakkoisen Victorian pääkaupunki Melbournessa, jossa on asetettu tiukka kotonapysymismääräys. Victorian osavaltio sulki Uuden Etelä-Walesin vastaisen rajansa estääkseen uuden koronapiikin leviämisen naapuriosavaltioonsa.

Etelä-Amerikka on jo pitkään ollut pandemian keskipisteenä. Tilanne on yhä erittäin vaikea muun muassa Brasiliassa, jonka suurimmassa kaupungissa Sao Paolossa ravintolat ja baarit aukesivat maanantaina. Rio de Janeirossa ovet aukesivat viikonloppuna. Asiantuntijat pelkäävät, että ravintoloiden ja anniskelupaikkojen avaaminen on virhe, sillä uusien tapausten määrä ei ole laskenut toivotusti.

Tiistaina uutisoitiin, että maan presidentti Jair Bolsonaro sai koronatartunnan.

Pandemian tilanne on yhä erittäin vaikea muun muassa Brasiliassa. Rio de Janeirossa ovet aukesivat viikonloppuna. Asiantuntijat pelkäävät, että ravintoloiden ja anniskelupaikkojen avaaminen on virhe.

Tähän mennessä Etelä-Amerikassa ja Karibialla covid-19-tautiin kuolleita on 121 000, mutta Pan-Amerikan terveysjärjestö uskoo, että pahin ei ole takana, vaan että kuolinmäärä saattaa kasvaa yli 300 000:lla lokakuuhun mennessä.

Koronalla on Brasilian lisäksi Perusta, Chilestä, Kolumbiasta ja Argentiinasta tiukka ote. Suhteellisesti erityisen paljon tartuntoja on piskuisessa Ranskan Guyanassa, jossa sairastuneiden määrä on kymmenkertaistunut kesäkuun aikaan. Ranskan Guyana on Ranskan merentakainen departementti ja kuuluu emämaansa tavoin Euroopan unioniin. Asukkaita mantereen pohjoisrannikolla sijaitsevassa Ranskan Guyanassa on vain 300 000.

Yhdysvalloissa päivittäisten uusien todettujen tapausten määrä on noussut viime viikkoina jyrkästi.

Yhdysvalloissa kevät oli itärannikolla raskas, mutta nyt tapauksia on paljon etelässä ja lännessä. Päivittäisten uusien todettujen tapausten määrä on noussut viime viikkoina jyrkästi, ja viime päivinä uusia tartuntoja on todettu päivittäin yli 50 000.

Yhteensä maassa covid-19-tautiin on sairastunut liki kolme miljoonaa ihmistä ja kuollut 130 000.