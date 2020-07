Mary Trump on presidentin isoveljen tytär.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin veljentytär kirjoittaa ensi viikolla julkaistavassa kohukirjassaan, kuinka Trumpin perheen kokemat traumat vaikuttivat nykyiseen presidenttiin. Mary Trumpin mukaan presidentin maailmankuvan muodosti hänen lapsuuden halunsa välttyä isänsä paheksunnalta.

Mary Trumpin kirjasta Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (vapaasti suomennettuna Liian paljon eikä koskaan tarpeeksi: Miten perheeni loi maailman vaarallisimman miehen) uutisoivat The Washington Post ja The Guardian, jotka ovat saaneet kirjan ennen julkaisua luettavaksi.

Mary Trump on presidentti Trumpin isoveljen Fred juniorin tytär. Fred Trump kuoli alkoholinkäyttöön liittyvään sairauteen nelikymppisenä vuonna 1981.

Mary Trumpin mukaan hänen isoisänsä Fred Trump seniorin kaikki lapset valehtelivat. Fred juniorille valehtelu oli puolustautumista, tytär kirjoittaa. Donald-sedälle ”valehtelu oli ensisijaisesti tapa liioitella itseään, minkä tarkoituksena oli vakuuttaa muut ihmiset siitä, että hän oli parempi kuin hän todellisuudessa oli,” veljentytär väittää.

Mary Trumpin kirja ilmestyy myöhemmin heinäkuussa.

Veljentyttären mukaan hänen isoisänsä vihasi sitä, kun Fred-poika epäonnistui ja sitä, kun hänen poikansa pahoitteli epäonnistumisiaan. Mary Trumpin mukaan Frediä 7,5 vuotta nuoremmalla Donald Trumpilla oli paljon aikaa oppia veljensä kokemista nöyryytyksistä.

– Hän oppi, että yksinkertaisimmillaan oli väärin olla kuin Freddy: Fred-isoisä ei kunnioittanut vanhinta poikaansa, joten niin ei tehnyt Donaldkaan.

Fred Trump vaimonsa ja Donald-poikansa kanssa kuvattuna vuonna 1992.

Mary Trumpin mukaan presidentti nautti nuoremman veljensä kiusaamisesta. Hän saattoi piilottaa pikkuveljensä suosikkileluja ja esittää, ettei tiennyt niiden kadonneen.

Trump yritti estää paljastuskirjan julkaisun yhdessä nuoremman Robert-veljensä kanssa. Robert Trump haki tilapäistä lähestymiskieltoa Mary Trumpille ja kustantamolle estääkseen julkaisun. Oikeus hylkäsi kuitenkin vaatimuksen estää paljastuskirjan julkaisu.

Trumpilla on kuva isästään Ocal Officessa.

Robert-veljen lisäksi Trumpin sisaruksista ovat elossa siskot Maryanne Trump Barry, joka työskenteli tuomarina ennen eläkkeelle jäämistään ja Elizabeth Trump Grau, joka oli pankkivirkailija ennen eläköitymistään.