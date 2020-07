Kaksi matkustajajunaa törmäsi Tshekissä – ainakin kaksi kuoli

Tuntemattomasta syystä samalle raiteelle ohjatut junat törmäsivät lähellä Saksan rajaa.

Tshekissä on tapahtunut junaonnettomuus, jossa kaksi matkustajajunaa on törmännyt. Onnettomuudessa on kuollut ainakin kaksi henkeä, loukkaantuneita on alustavan arvion mukaan noin 30. Loukkaantuneista seitsemän tila on vakava.

Junissa oli yhteensä noin 40 matkustajaa.

Onnettomuus tapahtui tiistaina iltapäivällä läntisessä Tshekissä Karlovy Varyn kaupungista pohjoiseen Perninkin aseman liepeillä lähellä Saksan rajaa.

Karlovy Varysta Saksan puolelle Johanngeorgenstadtiin matkalla ollut matkustajajuna törmäsi päinvastaiseen suuntaan tulevan junan kanssa. Junat oli vielä toistaiseksi tuntemattomasta syystä ohjattu samalle raiteelle.

Onni onnettomuudessa oli, että törmäys tapahtui vain 600 metrin päässä Perninkin asemalta, jolloin molempien junien vauhti oli varsin alhainen.

Onnettomuudessa kuoli ainakin kaksi henkeä ja loukkaantui noin 30.

Kaikki matkustajat saatiin ulos junista noin kahdessa ja puolessa tunnissa. Onnettomuuspaikka oli hankalan kulkuyhteyden päässä keskellä metsää.

Poliisi on aloittanut tutkinnan, miksi junat olivat päätyneet samalle radalle.

Tshekin teollisuus- ja liikenneministeri Karel Havlicek esitti surunvalittelunsa onnettomuuden uhrien omaisille.

– Olen erittäin surullinen uutisista. Haluan esittää surunvalitteluni tragedian uhrien läheisille, Havlicek kirjoitti Twitter-tilillään.