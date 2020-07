Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjd peräänkuuluttaa matkustajien omaa vastuuta.

Ilta-Sanomien lukijan kuvaamalla videolla näkyy, kuinka matkustajat tanssivat viime viikonloppuna vieri vieressä Silja Europan yökerhossa. Lauantaina aamukahden jälkeen kuvatun videon perusteella näyttää siltä, ettei turvaväleistä juuri välitetty yön pikkutunneilla.

Viime viikonlopun risteily ei ollut ainoa, jossa turvavälien pitäminen paikoitellen petti. Riian-risteilyllä ollut vantaalainen Timo pettyi siihen, ettei risteilyn henkilökunta hänen mukaansa valvonut turvavälien noudattamista tarkemmin.

– Käsidesien ja tarrojen lisäksi henkilökunta ei ollut tehnyt juuri mitään koronarajoitusten edistämiseksi tai varsinkaan valvomiseksi, 30. kesäkuuta Silja Serenadella matkustanut Timo sanoo.

Esimerkiksi yökerhossa pöydät olivat hänen mukaansa täynnä matkustajia, vaikka kylteissä kehotettiin käyttämään vain joka toista pöytää.

– Yökerhon esitykset oli jaettu kahteen esitykseen. Joka toisessa pöydässä oli tarra, jossa kerrottiin, että pöydän pitäisi olla tyhjä. Tätä ei noudatettu missään määrin.

Suomalaiset ovat jälleen innostuneet risteilemään koronarajoitusten höllennyttyä. Yksittäisillä matkustajilla on todettu myöhemmin koronatartuntoja. Kuvituskuva.

Tallink Siljan viestintäpäällikkö Marika Nöjdin mukaan heidän laivoillaan noudatetaan THL:n kulloinkin voimassa olevia ohjeita. Nöjdin mukaan laivoilla muistutetaan ihmisiä etäisyyden pitämisestä muun muassa kuulutuksin.

– Vähän kuin kauppakeskuksissa, niin kyllä se on myös matkustajien vastuu myös toimia oikein ja noudattaa ohjeita. Harmillista, jos siellä ei kuunnella, Nöjd sanoo.

Nöjd huomauttaa, että koronarajoituksia on lievennetty laivoilla samaan tahtiin kuin mantereellakin. Yökerhoihin otetaan tällä hetkellä sisään vain 500 henkilöä kerrallaan, ja kaikki pöydät on otettu taas käyttöön.

– Ravintoloissa on se 75 prosenttia kapasiteettia käytössä. Voi olla, että osa kylteistä on jäänyt siitä, kun meillä oli aiemmin vielä tiukempia määräyksiä.

– Tällä hetkellä diskot on edelleen kiinni, mutta tämä tällainen yökerho, jossa on ravintolapöydät siinä ympärillä, niin siellä soittaa trubaduuri tai bändi ja asiakas toki itse huolehtii siitä kenen kanssa tanssii. Tanssimista ei ole kielletty, kuten ei maissakaan tällä hetkellä, Nöjd sanoo.

Laivoilla on useita kylttejä, joissa muistutetaan turvaväleistä. Lisäksi ainakin Tallink Siljan laivoilla matkustajia muistutetaan asiasta kuulutuksin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan terveysviranomaisten tiedossa on nyt useita tapauksia, joissa henkilö on matkustanut risteilylaivalla ja matkan jälkeen hänellä on todettu koronatartunta.

THL ei kuitenkaan nimennyt yksittäisistä laivavuoroista kuin Silja Europan Tallinnan-risteilyn 30.6.–1.7., jossa lieväoireinen henkilö on oleskellut pidempiä aikoja laivan yleisissä tiloissa. Näin muut matkustajat ovat saattaneet altistua taudille.

Timon mukaansa turvavälien pitäminen Riian-risteilyllä on miltei mahdotonta.

– Ei tuolla pääse risteilyä läpi sillä, että pitää puolitoista metriä turvaväliä. Se vain on näin.

Timo kertoo, etteivät kaikki matkustajat noudattaneet turvavälejä sellaisissakaan tilanteissa, joissa se olisi ollut mahdollista.

– Ihmisten asenne näkyi. Osa piti turvaväliä buffetissa ja bingossa, osa ei.

Tallinnan-risteilyllä ollutta 46-vuotiasta tamperelaismiestä ei huolestuttanut vantaalaisen Timon tavoin turvavälit, vaan eräs toinen asia.

– Muuten kaikki oli ihan hyvin hoidettu, mutta Siljan kanta-asiakaskorttia pyydettiin joka paikassa, 30.6. Silja Europalla matkannut mies kertoo.

– Työntekijät ottivat sen aina omiin käsiinsä ja höyläsivät sen itse ja antoivat kortin sen jälkeen takaisin. Siinä jos on koronaa kantava henkilö antanut korttinsa myyjälle, niin veikkaan, että aika moni on saanut tartunnan, koska kortteja käsiteltiin paljain käsin kaikkialla, mies sanoo.

Hän kertoo lopettaneensa itse kanta-asiakaskortin käytön heti, kun huomasi, miten niitä käsiteltiin.

Marika Nöjd ei näe henkilökunnan käytöksessä ongelmaa.

– Noh, laivojen miehistö kyllä osaa käyttää käsidesiä ja pestä käsiään hyvinkin tiivisti muutoinkin kuin korona-aikana, Nöjd toteaa.

Hän huomauttaa, että fyysisistä kanta-asiakaskorteista on luovuttu tämän vuoden aikana. Kortti on nykyään joko mobiilissa tai osana maihinnousu­korttia, jonka voi ”piipata” kauempaa ilman, että sitä tarvitsee antaa kädestä käteen.

– En tiedä, ehkä jollain on vielä ollut vanhanmallinen kanta-asiakaskortti. Mutta korttia ei kyllä ole tarvetta antaa kenenkään käteen, sen pystyy hoitamaan ilman koskettelua, Nöjd sanoo.

IS kertoi aiemmin, että lievistä koronaoireista kärsinyt matkustaja oleskeli kyseisellä 30.6.–1.7. järjestetyllä Tallinnan-risteilyllä laivan yleisissä tiloissa pitkän aikaa, minkä myötä laivan muut matkustajat saattoivat altistua taudille.

Tamperelaismiehen mukaan kyseinen risteily oli väljä.

– Ihmisiä oli yllättävän vähän.