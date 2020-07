Brasilian presidentillä Jair Bolsonarolla todettiin koronatartunta

Presidentti kertoi asiasta CNN Brasilille.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on kertonut CNN Brasilille, että hänen koronavirustestinsä tulos oli positiivinen, Reuters uutisoi. Presidentti kertoi, että hän voi huonosti jo sunnuntaina. Maanantaina presidentillä oli uutiskanavan mukaan väsymystä, lihassärkyä ja kuumetta.

Jo aiemmin tiistaina Bolsonaron tiedottaja kertoi CNN Brasilille, että presidenttiä oli alettu hoitaa hydroksiklorokiinilla ja atsitromysiinilla jo ennen kuin koronatestin tulos varmistui.

Bolsonaro on tunnettu koronapandemiaa vähättelevistä lausunnoistaan, kutsuen viruksen aiheuttamaa tautia ”pikkuflunssaksi”. Hänet on myös usein nähty ilman kasvomaskia ja jopa halaamassa kannattajiaan. Bolsonaro on myös vastustanut liikkumisrajoituksia ja kritisoinut paikallishallintoja, jotka ovat yrittäneet puhua sosiaalisen etäisyyden ja esimerkiksi karanteenimääräysten puolesta.