Floridassa määrättiin koulujen avaamisesta, vaikka koronatartunnat ovat kasvussa: ”Opettajat ovat peloissaan”

Florida on yksi niistä osavaltioista, joissa koronatartuntojen määrä on jälleen kovassa nousussa.

Yhdysvaltojen Floridassa aiotaan avata koulut lähiopetukselle elokuussa, vaikka uusien koronavirustartuntojen määrä osavaltiossa on yhä kasvussa, The Washington Post uutisoi.

Koulujen avaamisesta määräsi osavaltion koulutuskomissaari, republikaani Richard Corcoran. Määräyksen mukaan koulujen on tarjottava elokuusta lähtien lähiopetusta, jotta vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus lähettää lapsensa taas kouluun. Opetusta on järjestettävä ”vähintään” viitenä päivänä viikossa.

Useat opetusalueet olivat ehdottaneet erilaisia vaihtoehtoja lähiopetukselle kuten hybridimalleja, joissa osa opetuksesta järjestettäisiin silti etänä. Opetusalueet voivat ehdottaa vaihtoehtoista jälleenavaamisen tapaa viranomaisille, jotka päättävät, hyväksyvätkö he esityksen, WTXL kertoo.

Floridan opettajia edustavan liiton puheenjohtajan Fedrick Ingramin mukaan opettajat ovat huolissaan turvallisuudestaan, Miami Herald kertoo.

Floridassa on todettu yli 206 000 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu yli 3 700. Floridan Miami-Daden piirikunnassa on todettu kuudenneksi eniten tartuntoja koko maassa, yhteensä yli 48 000.

– On selvää jäsenten kanssa käydyn viestinnän perusteella, että opettajat ovat peloissaan. He eivät luota poliitikkoihin, että nämä varmistaisivat tämän olevan turvallista – ja tämä on oikeutettua ottaen huomioon ennätyskorkeat tartuntaluvut, Ingram sanoi uutistoimistoille lähetetyssä lausunnossa maanantaina.

Florida ilmoitti koulujen avaamisesta maanantaina. Samana päivänä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump twiittasi vaatimuksen, että koulut on avattava syksyllä.