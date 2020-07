Näin varovaisesti Valkoisen talon korona-asiantuntija elää edelleen: postitkin jäävät kahdeksi päiväksi pöydälle varotoimena

Valkoisen talon johtava korona-asiantuntija suojautuu siviilissä ja töissä hyvin tiukasti virusuhalta.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony S. Fauci kertoi hiljattain Washington Postille, miten hän suojautuu koronauhalta arkipäivän elämässään. Fauci on töissä Valkoisessa talossa, jossa presidentti Donald Trump ei ole julkisesti suostunut käyttämään esimerkiksi kasvomaskia.

Milloin ja missä käytät kasvomaskia?

– Se on mukana kaikkialla. Ainoat tilanteet, jolloin en käytä maskia ovat kun olen yksin, kahdestaan vaimoni kanssa kotona tai kun puhun julkisesti. Silloinkin lähimpään ihmiseen on oltava 2 metrin etäisyys.

Päästätkö kotiisi perheen lisäksi muita, kuten siivoojia tai korjaajia?

– Ainoa Christine-vaimoni lisäksi meillä käyvä on nainen, joka siivoaa talon joka toinen viikkoa. Hän käyttää maskia ja suojakäsineitä ollessaan sisällä talossa.

Käytkö ostoksilla kaupassa tai tilaatko ostokset netistä? Puhdistatko kotiin toimitettavat tavarat tai laatikot?

– Käyn ihan itse ruokakaupassa, mutta käytän silloin maskia ja pidän huolen etäisyydestä. Vältän ruuhka-aikoja. Menen kauppaan kun saan työni valmiiksi Valkoisessa talossa myöhään iltapäivällä tai illalla. En desinfioi kasseja. Tavallisesti otan ensin tavarat pois kassista, pesen kädet saippualla ja vedellä, käytän käsidesiä ja jätän tavarat paikoilleen päiväksi.

Käytkö syömässä ulkona vai tilaatko kotiin?

– En käy sisällä ravintoloissa emmekä syö niissä. Tilaamme annokset kotiin.

Miten toimit postin ja pakettien kanssa?

– Aiemmin käytin varotoimia, mutta nykyisin kannan kirjeet sisälle ja pesen kädet. Annan postin olla pöydällä päivän pari ennen kuin avaan ne.

Käyttekö kyläilemässä vai kutsutteko ystävät kotiin. Vai tapaatteko muilla tavoin?

– Silloin harvoin kun meillä käy vieraita, niin oleskelemme pihalla, kahden metrin etäisyyksin, eikä paikalla ole koskaan kahta henkilöä enempää. He ovat henkilöitä, jotka myös itse ovat tarkkoja suojatoimista. Käytämme maskeja paitsi kun syömme. Jokaisella on mukanaan omat astiat, jotkut tuovat jopa omat juomalasit. Tilaamme aina ruuat kotiin ja ne tuodaan useassa rasiassa, jottei kenenkään tarvitse koskea toisen ruokiin. Olemme aina ulkona, paitsi jos sataa tai on liian kuuma, niin silloin tapaaminen perutaan.

Käytkö parturissa?

– Aiemmin leikkautin hiukset joka viides viikko, mutta keväällä väli venähti. Yhdennellätoista viikolla aloin näyttää niin karsealta, että soitin vakiparturilleni, että jos voisin tulla hänen luokseen todella aikaisin aamulla. Parturissa ei tuolloin ollut muita ja meillä molemmilla oli kasvomaskit.

Matkustatko lentokoneella, bussilla, junalla tai metrolla?

– Minulla on ikää jo 79 vuotta, joten en mene lentokoneeseen. Olen joskus ollut lennoilla, jossa vieressä istuvat ovat niistäneet ja yskineet ja kolme päivää myöhemmin olen itse sairastunut. Ei käytä metroa enkä julkista liikennettä. Olen liian vahvasti riskiryhmää.

Näetkö omia lapsia tai lapsenlapsia?

– Keskimmäinen tyttäreni on opettaja. Hän tuli asumaan luoksemme etätöihin. Hän oli aluksi 14 päivää alakerrassa, jossa hänellä oli oma huone ja kylpyhuone. Vaimo vei hänelle ruokaa pahvilautasilla. Olisin halunnut halata häntä, mutta tytär totesi ”ei onnistu isä”. Kahden viikon karanteenin jälkeen hän tuli huoneestaan ja asui luonamme usean kuukauden ajan.

Käytkö kuntosalilla tai uimahallissa? Lenkkeilemässä tai kävelyllä?

– En menisi kuntosalille. Se olisi liian riskialtista. Meillä on kotona uima-allas, joten uin siinä. Lisäksi teemme tehokkaita, pitkiä kävelyitä vaimoni kanssa.

Käytkö lääkärissä tai hammaslääkärissä?

– En ole vielä, mutta ehkä muutaman viikon kuluessa täytyy käydä tarkistuttamassa kurkkuani, koska ääneni on käheytynyt kaikista kokouksista ja haastatteluista. Lääkäri luultavasti toteaa, että ”puhu vähemmän”.

Työskenteletkö toimistolla ja mitä suojatoimia käytät?

– Jos olen yksin huoneessani, niin en käytä maskia, mutta laitan sen kasvoille jos menen käytävälle ja kohtaan siellä ihmisiä.

Oletko vielä kätellyt tai halannut/ suukotellut ketään?

– Se saa luvan vielä odottaa. Juuri nyt en edes harkitse sellaista. Yleisen tartuntatilanteen täytyy silloin olla jo hyvin matala tai olematon tai vastarokotteen on oltava käytössä.

Milloin arvelet rokotteen tulevan käyttöön?

– Juuri nyt on kehitteillä useita ja toivon mukaan meillä on enemmän kuin yksi rokote tarjolla jo kuluvan vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.