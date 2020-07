Oravanpoikasen ASMR lämmittää Twitterissä sydämiä – mistä tämä ilmiö voi johtua?

7 viikkoa vanhan oravan ääni ja kuva keräsi yli 700 000 katselua Twitterissä alle viiden tunnin sisällä.

Ruotsalaisen villieläinkuvaajan Dani Connorin taltioimassa materiaalissa voi nähdä ja kuulla pienen oravan mutustelevan ja nauttivan ruuasta suloisesti. Dani Connor on pitänyt oravanpoikasista huolta kun poikasten äiti jäi auton alle. Hän on saavuttanut poikasten luottamuksen siihen pisteeseen, että he tunnistavat hänen äänensä.

ASMR on lyhenne englanninkielen sanoista autonomous sensory meridian response. Sillä tarkoitetaan autonomisia, rauhoittavia aistielämyksiä. Tietynlaisten äänien kuuleminen aiheuttaa useilla ihmisillä mielihyvää ja kihelmöintiä kehossa. Tyypillisesti se alkaa päänahassa ja liikkuu alas kaulan takaosaan ja selkärangan yläosaan. Näitä kokemuksia voi saada myös näköaistin ja tuntoaistin kautta.

Oravavideon menestyksen salaisuus piileekin mahdollisesti sekä auditiivisessa että visuaalisessa ASMR:ssä. Eläinten poikaset tuottavat ihmisille usein luontaista mielihyvää. Sen biologinen tarkoitus on motivoida ihmistä huolehtimaan avuttomista vauvoista ja olemaan herkempiä heidän tarpeilleen ja tunteilleen. Eläinten pentujen tuottama ASMR voisikin hyvin olla seuraava somevillitys.