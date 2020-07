Yhdysvaltain liittovaltion korkein oikeus on yksimielisesti linjannut, että osavaltioilla on mahdollisuus rangaista niin sanottuja uskottomia valitsijamiehiä, jotka äänestävät presidentinvaalissa eri ehdokasta, kuin osavaltion enemmistö on päättänyt.