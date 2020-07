Ylilääkäri Asko Järvisen mukaan aerosolitartuntoja ei voida sulkea pois, mutta hän ei pidä niitä merkittävänä tekijänä pandemian etenemisessä.

Maailman terveysjärjestö WHO:lle osoitetussa avoimessa kirjeessä yhteensä 239 tutkijaa 32 maasta väittää, että uusi koronavirus tarttuisi myös ilmateitse. Kirje on määrä julkaista lähipäivinä, New York Times kertoo. Koska sitä ei ole vielä julkaistu, ei ole varmuutta siitä, minkä alan asiantuntijoita tutkijat ovat.

New York Times haastatteli lähes 20 tutkijaa, jotka väittävät, että koronavirus tarttuu ilmateitse tai ainakaan ei voida väittää, ettei se tarttuisi. Haastateltavien joukossa on muun muassa kaksi epidemiologia, ilmatieteiden professori ja fyysikko, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan professori, aerosoliasiantuntija ja yleislääkäri.

Asiantuntijoiden mukaan esimerkiksi superleviämiset kielivät nimenomaan siitä, että virus voi levitä ilmateitse. Superleviämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksi tartunnan saanut henkilö tartuttaa useita ihmisiä.

WHO:n mukaan SARS-CoV-2-virus leviää pisaratartuntana, joskin se saattaa tarttua ilmateitse lääketieteellisten operaatioiden yhteydessä.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen on samoilla linjoilla. Hän ei ole nähnyt tieteellisiä todisteita, joiden mukaan uusi koronavirus olisi tarttunut ilmateitse.

– On paljon aerosolifyysikoiden pohdintaa partikkeleiden kulusta. Mutta se ei osoita vielä, että tartunta tapahtuisi näin. Taudin tilanne olisi ihan toinen, jos olisi aerosolitartuntaa enemmän.

Järvisen mukaan aerosolitartuntoja ei voi sulkea pois, mutta hän ei pidä niitä nykytiedon valossa merkittävänä tekijänä pandemian etenemisessä.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen ei ole nähnyt tieteellisiä todisteita, joiden mukaan uusi koronavirus olisi tarttunut ilmateitse.

– Sarsin ja mersin kohdalla kuvailtiin aerosolitartuntoja. Esimerkiksi Torontossa kerrottiin, että sars oli levinnyt sairaalassa huoneesta toiseen ilmavirtojen kautta. Virus levisi myös hongkongilaisessa asuintalossa ilmateitse. Tällaista ei ole havaittu tämän koronaviruksen kohdalla.

– Isompaa merkitystä ei aerosolitartunnoilla voi olla. Euroopassa ei silloin mentäisi tartunnoissa alaspäin, kuten nyt mennään.

Myös esimerkiksi terveydenhuollon henkilöstön tartunnat kertovat Järvisen mukaan siitä, ettei aerosolileviäminen ole ainakaan yleistä. Aerosolitartuntaan varaudutaan terveydenhuollossa, kun potilaan hengitysteitä manipuloidaan.

– Meillä on käyty läpi yli 700 altistustilannetta ja kyllä se on niin, että lähikontaktissa riittävän pitkään olleet ovat sairastuneet.

– Jos aerosolitartunta olisi merkittävä tekijä pandemiassa, myös meidän henkilökuntamme tartuntatilanne olisi varmasti ihan toisenlainen.

Ilmeisesti yksi ristiriita on siinä, miten ilmateitse tapahtuva leviäminen määritellään. New York Timesin haastateltavien mukaan on vanhentunutta ajatella, että ilmateitse leviävä virus oli aina erittäin helposti tarttuva ja kykenisi matkaamaan pidempiä matkoja kuten tuhkarokko. Järvisen mukaan infektiolääkäreiden keskuudessa ei kuitenkaan ole suurta väittelyä siitä, milloin puhutaan pisara- ja milloin aerosolitartunnasta. Järvisen mukaan ilmateitse tarttuvista taudeista tuhkarokko on hyvä esimerkki.

– Tuhkarokossa R-luku on 15–20 eli yksi ihminen tartuttaa keskimäärin 15–20 tartunnalle altista ihmistä. Uuden koronaviruksen tapauksessa R-luku on vähän alle kahdesta vähän yli kolmeen. Se sopii siis lähinnä pisaratartuntaan.

Lisäksi, jos koronaviruksen leviäminen aerosolitartuntana olisi yleistä, virus leviäisi esimerkiksi kaupoissa paljon laajemmin.

Järvisen mukaan myöskään uuden koronaviruksen superleviämiset eivät välttämättä kerro aerosolitartunnasta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa uutisoitiin loppukeväällä kuoroharjoituksista, joissa yksi oireeton kantaja tartutti 87 prosenttia osallistujista, CNN uutisoi tuolloin.

– Kun lauletaan kovaa, siinä tulee paljon pärskeitä ja pisaroita eli se ei vielä puhu aerosolitartunnan puolesta.

Myös useissa muissa superleviämistilanteissa tartunnan kantaja on ollut lähikontaktissa tartunnan saaneisiin.