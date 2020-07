Korona ryöpsähti Australiassa: Nyt menee kiinni raja, joka on suljettu viimeksi 101 vuotta sitten

Australia on tähän mennessä välttynyt rajulta koronaepidemialta, mutta tuoreet luvut Melbournesta huolestuttavat.

Koronatapaukset Australian Melbournessa ovat kasvaneet viime viikkona rajusti, minkä vuoksi osavaltionraja eteläisten Victorian ja Uuden Etelä-Walesin välillä on päätetty sulkea. Melbourne on Victorian pääkaupunki ja Sydney Uuden Etelä-Walesin.

– Tämä on järkevä päätös, oikea päätös tällä hetkellä ottaen huomioon merkittävät haasteet, jotka olemme kohdanneen viruksen hillitsemisessä, Victorian pääministeri Daniel Andrews sanoi toimittajille Melbournessa Reutersin mukaan.

Raja sulkeutuu tiistaina toistaiseksi. Armeija saapuu maarajalle valvomaan tilannetta, ja kieltoa rikkoville on tiedossa jopa 11 000 Australian dollarin (6 800 €) sakkoja.

Australia on tähän saakka säästynyt rajulta koronaepidemialta, eikä maassa ole todettu kuin 8 500 todettua tautitapausta. Australiassa on 25,5 miljoonaa asukasta, mutta sairastuneita on todettu vain tuhat enemmän kuin 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa.

Victoriassa myös uusia ulkonaliikkumiskieltoja

Victorian osavaltiossa uusien päivittäisten tartuntojen määrä pysytteli huhtikuusta kesäkuun puoleenväliin alle 20 tapauksessa, mutta viime päivinä tartuntoja on todettu jopa yli sata päivässä.

Maanantai oli tähän mennessä pahin koronapäivä, jolloin Victoriassa todettiin 127 uutta tartuntaa ja kaksi koronan aiheuttamaa kuolemaa.

Armeija auttaa terveydenhuoltoa mittavassa joukkotestauksessa, jossa halutaan testata 20 000 ihmistä päivittäin.

Melbournen lähiössä sijaitsevista tornitaloista on löydetty yhteensä 53 koronatapausta. Asukkaat on asetettu tiukkaan ulkonaliikkumiskieltoon.

Viikonloppuna osavaltio asetti yhdeksän suurta asuinkerrostaloa ulkonaliikkumiskieltoon, sillä alueelta löytyi suuri koronaryväs. Poliisipartiot päivystävät tornitalojen sisällä, ja monet 3 000 asukkaasta ovat ulkonaliikkumiskiellosta tuohtuneita ja kuvaavat Herald Sunissa olevansa kuin vankilassa.

Lisäksi 36 lähiölle on asetettu erikoisrajoitteita liikkumisen suhteen, mutta asukkaat saavat käydä töissä ja muun muassa ruokakaupassa tavalliseen tapaan.

Talousvaikutuksia pelätään

Viimeksi raja maan väkirikkaimpien osavaltioiden välillä suljettiin 101 vuotta sitten espanjantaudin vuoksi. Eteläisessä Victoriassa on 8,1 ja Uudessa Etelä-Walesissä 6,6 miljoonaa asukasta, joista monet ylittävät rajan päivittäin. Monet muut Australian osavaltiot ovat sulkeneet rajansa jo aiemmin.

Monet yritykset toimivat Victorian ja Uuden Etelä-Walesin rajan molemmilla puolilla, ja lentoyhteys 900 kilometrin etäisyydellä sijaitsevien Sydneyn ja Melbournen välillä on yksi maailman vilkkaimmista. Myös lentoliikenne suljetaan nyt.

Sulkupäätöksen pelätään sysäävän Australian yhä voimakkaampaan taantumaan.