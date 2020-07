Ghislaine Maxwellia pidetään New Hampshiressä sijaitsevassa Merrimack Countyn vankilassa.

Maxwellin pidätysoperaatioon osallistui yli 20 aseistettua poliisia.

Brittiläisen Ghislaine Maxwellin, 58, on tarkoitus astua oikeuden eteen New Yorkissa tällä viikolla.

Yhdysvaltain keskusrikospoliisi FBI pidätti Maxwellin varhain aamulla torstaina New Hampshiressa. The Guardianin mukaan pidätysoperaatioon osallistui yli 20 aseistettua poliisia.

Poliisien kerrotaan rikkoneen operaation yhteydessä etuoven yli 60 hehtaarin kokoisella alueella, jonne Maxwell oli vetäytynyt. Pidätys päätti melkein vuoden kestäneen spekuloinnin hänen olinpaikastaan.

Tällä hetkellä Maxwellia pidetään New Hampshiressä sijaitsevassa Merrimackin piirikunnan vankilassa. Hänet on tarkoitus siirtää New Yorkiin ja saattaa oikeuden eteen myöhemmin tällä viikolla.

Maxwell on epäiltynä edesmenneeseen liikemieheen Jeffrey Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa.

Liittovaltion syyttäjien Maxwellia vastaan nostamat syytteet liittyvät esimerkiksi epäiltyyn alaikäisten tyttöjen houkutteluun ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön vuosina 1994–1997.

Maxwellin epäillään muun muassa tutustuneen alaikäisiin tyttöihin, houkutelleen heitä Epsteinin seuraan sekä taivutelleen heitä hieromaan Epsteinia alastomina.

– Maxwell auttoi, mahdollisti ja edisti Jeffrey Epsteinin harjoittamaa alaikäisten hyväksikäyttöä. Hän muun muassa auttoi Epsteinia värväämään, houkuttelemaan ja lopulta hyväksikäyttämään uhreja, jotka he molemmat tiesivät alle 18-vuotiaiksi, CNN:n lainaamassa syytekirjelmässä sanotaan.

CNN:n mukaan Maxwellia voi odottaa jopa 35 vuoden vankeustuomio.