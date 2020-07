Kymmenien uskotaan kuolleen rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja mutavyöryissä.

Japanissa rankkasateiden pieksemällä Kyushun saarella sateet ovat jälleen yltymässä Kumamoton prefektuurissa, jossa on jo kärsitty tappavista mutavyöryistä ja tulvista, kertoo Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Pelastustyöntekijät jatkavat kadonneiden etsintää. Viranomaisten mukaan Kumamoton alueella 24 ihmistä on kuollut, 16:n uskotaan kuolleen ja 12 ihmistä on kateissa.

Rankkasateiden on ennakoitu jatkuvan maanantain ja tiistain ajan. Maanantai-iltaan mennessä Kyushun saaren pohjois- ja eteläosiin odotetaan noin 250 millimetrin sateita. Naapuroivalle Shikokun saarelle ennustetaan 300 millimetrin sateita.

Mutavyöryt ovat johtaneet useiden talojen sortumiseen alueella. Tulvavedet ovat tärvelleet myös monia teitä ja siltoja, minkä vuoksi pääsy moniin eristäytyneisiin yhteisöihin on estynyt.

– Se oli pelkkää vettä silmänkantamattomiin, kertoi paikallinen bussikuski Hirokazu Kosaki paikallismedialle.

Pelastustyöntekijöitä töissä Kuman kylässä 5. heinäkuuta 2020.

Hoivakodissa pyörätuoleissa olleet eivät päässeet pakenemaan

Suurin yksittäinen tragedia toistaiseksi koettiin vanhusten hoivakodissa, jossa 14 ihmisen pelätään kuolleen jokiveden tulvittua hoivakodin pohjakerrokseen. Pyörätuoleissa olevat asukkaat eivät päässeet pakenemaan nousevaa vettä yläkerroksiin.

Hoivakodista onnistuttiin evakuoimaan noin 50 asukasta ja henkilökunnan jäsentä, jotka kuljetettiin turvaan veneellä.

Sadoilletuhansille paikallisille on annettu kehotus evakuointiin. Suurten ihmismäärien evakuointia on vaikeuttanut koronaviruksen leviämisen pelko. Japanissa lähes 1 000 ihmistä on kuollut tautiin ja tartuntoja on todettu lähes 20 000.

Evakuointikeskuksissa perheiden välillä yritetään pitää etäisyyttä ja evakuoituja on määrätty pesemään käsiään tiheään tahtiin sekä käyttämään kasvomaskeja.

Paikallisen energiayhtiön mukaan Kumamoton alueella yli 4 600 kodin arvellaan olevan vailla sähköä. Pääministeri Shinzo Abe kertoi, että pelastustöihin on määrätty yhteensä yli 40 000 poliisia, pelastustyöntekijää, rannikkovartioston jäsentä sekä sotilasta.

Lähteenä käytetty myös AFP:tä