Bolivian terveysministerillä koronatartunta – jo kolmas ministeri neljän päivän sisällä

Latinalaista Amerikkaa piinaava virus on iskenyt voimakkaasti maan hallitukseen.

Bolivian terveysministeri Eidy Rocalla on todettu koronavirustartunta. Latinalaista Amerikkaa piinaava virus on iskenyt voimalla maan hallitukseen, sillä Roca on neljän päivän sisään jo kolmas maan ministereistä, jolla virustartunta on todettu.

Viranomaisten mukaan Rocan terveydentila on vakaa ja hän saa hoitoa turvallisuusohjeiden mukaisesti eristäytyneenä.

Reilun 11 miljoonan asukkaan Boliviassa on todettu tähän mennessä yli 38 000 koronavirustartuntaa sekä lähes 1 400 virukseen liitettyä kuolemaa.