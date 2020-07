Yhdysvaltalaiskaupunki korvasi osan poliiseistaan mielenterveystyöntekijöillä ja ensihoitajilla – näin kokeilu toimi

Eugenen kaupungin kokeilun tulokset ovat vaikuttavia.

30 vuotta sitten Yhdysvaltain Oregonissa sijaitsevassa 172 000 asukkaan kaupungissa tehtiin poikkeuksellinen kokeilu. Eräänä päivänä Eugenen kaupungin hälytystehtäviin lähtenyt vanha pakettiauto lastattiin poliisien sijaan nuorilla pelastus- ja mielenterveystyöntekijöillä. Sitten ammattilaisten joukkue lähti matkaan reagoimaan hätäpuheluihin, jotka eivät välttämättä kaivanneet poliisin väliintuloa.

Tiimi kohtasi niin itsemurhayrityksiä ja päihdeongelmia kuin kodittomuutta ja mielenterveysongelmia – siis tilanteita, joiden purkamiseen ei ole helppoja ratkaisuja. Erona aiempaan oli se, että poliisin käsittelyssä vastaavat tilanteet olivat tavanneet usein muuttua väkivaltaisiksi. Oikeiden ammattilaisten käsissä tilanteet saatiin purettua ilman voimankäyttöä jo sen ansiosta, että ihmiset olivat vastaanottavaisempia tiimiä kuin poliisia kohtaan.

Nykyään sosiaaliviranomaisten aluille panemalla CAHOOTS-kokeilulla on jo kolme pakettiautoa ja tuplasti enemmän työntekijöitä, mitä aloittaessa. Ennen kaikkea kaupungissa on oivallettu jotain, mihin muualla Yhdysvalloissa etsitään nyt vastauksia. Hankkeesta kirjoittaa CNN.

Ympäri Yhdysvaltoja on protestoitu jo viikkoja poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan. Nyt pohditaankin, voisiko CAHOOTS toimia esimerkkinä myös muille ja Eugenea suurikokoisemmille kaupungeille.

Käytännössä malli toimii seuraavasti: kun henkilö soittaa hätänumeroon, arvioidaan aluksi, onko kyse tilanteesta, jossa on väkivallan uhkaa. Mikäli on, paikalle lähetetään yhä poliisi. Mikäli ei, CAHOOTS pakkaa mukaansa tarvittavat varusteet ja lähtee paikalle. Yleensä tiimi koostuu joko sairaanhoitajasta tai ensihoitajasta sekä mielenterveystyöntekijästä. Pienimuotoisesta kokeiluista kasvanut projekti vastasi vuoden 2019 aikana jo 24 000 hätäpuheluun, mikä oli noin 20 prosenttia kaikista hälytystehtävistä. Tehtävistä 150 tarvitsi lopulta myös poliisien tukea paikalle.

Kaikkiaan tulokset ovat vaikuttavia. CAHOOTS on laskenut, että toiminta säästää kaupungilta vuosittain yhteensä 8,5 miljoonaa dollaria (noin 7,5 miljoonaa euroa) yleisissä turvallisuuskuluissa sekä ylimääräiset 14 miljoonaa dollaria (noin 12,4 miljoonaa euroa) ambulanssi- ja päivystyskuluissa.

Dollarien lisäksi tulokset näkyvät hälytystilanteissa käytetyn väkivallan vähenemisenä. Eugene kamppailee yleistyvien mielenterveysongelmien ja itsemurhatapausten sekä lisääntyvän kodittomuuden kanssa, joten moniammatillinen yhteistyö on ollut tervetullutta. Mielenterveystyöntekijät ovat koulutettuja kohtaamaan kriisissä olevia ihmisiä eri tavalla kuin poliisit. Myös Eugenen kaupungissa poliiseja on syytetty liiallisen väkivallan käytöstä pidätystilanteissa.

Poliisin tappamilla ihmisillä usein mielenterveysongelmia

Tutkimusten mukaan peräti 62–90 prosenttia mielenterveysongelmista kärsivistä kodittomista tulee jossain vaiheessa pidätetyiksi Yhdysvalloissa. Hoitoon ohjaamisen sijaan he saattavat päätyä vankilaan. Toinen tutkimuksissa havaittu huolestuttava tieto on, että pidätystilanteissa poliisin tappamista henkilöistä peräti 25 prosenttia on osoittanut merkkejä mielenterveysongelmista.

Eugenen kaupungin poliisipäällikkö Chris Skinner kutsui työntekijöiden ja poliisin suhdetta symbioottiseksi.

– Kun he [CAHOOTS] tulevat paikalle, heillä on paremmat mahdollisuudet purkaa tilanne. Meillä on yllämme univormu, virkamerkki ja ase -- se tuntuu monelle kriisissä olevalle uhkaavalta, Skinner sanoi CNN:lle.

Skinnerin mukaan yhteistyö vapauttaa poliisivoimille aikaa ja resursseja hoitaa lainvalvojia aidosti vaativia tehtäviä.

– On aikakin, ettei poliisilaitos ota koppia kaikesta, mitä yhteisö ja yhteiskunta tarvitsevat.