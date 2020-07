Vaalien kärkiteemoja ovat koronavirus ja sen aiheuttamat talousvaikeudet.

Kroatialaiset äänestävät tänään parlamenttivaaleissa, joista ennustetaan tasaväkisiä. Pääministerin paikasta kamppailevat hallitseva konservatiivipuolue HDZ ja vasemmiston Restart-liittouma.

Kummankaan niistä ei ennusteta saavan yli puolia parlamenttipaikoista, ja kuninkaantekijäksi saattaakin nousta folkmuusikko Miroslav Skoron uusi nationalistipuolue Kotimaa-liike. Todennäköisemmin Skoron kelpuuttaisi hallituskumppanikseen HDZ, sillä vasemmistolle Skoron nostalgia Kroatian natsimyönteistä menneisyyttä kohtaan sekä syytökset hänen seksismistään voivat olla liikaa.

Vaalien kantavana teemana on ollut koronavirus, vaikka Kroatia on selvinnyt itse taudista melko vähällä. Tähän mennessä covid-19-tautiin on kuollut vain vähän toistasataa ihmistä ja tartuntoja on todettu kolmisentuhatta.

Maan talous on kuitenkin riippuvainen turismista, johon virus on iskenyt lujaa. Talouden ennustetaan romahtavan tänä vuonna lähes kymmenen prosenttia.

Hallitsevalla puolueella taas korruptioskandaali

HDZ on pyrkinyt vaalien alla keräämään kunnian maan hyvästä koronatilanteesta. Toisaalta viime viikkoina virus on alkanut levitä aiempaa nopeammin, mikä on satanut opposition laariin.

Restart-koalitioon kuuluvan Sdp-puolueen puheenjohtaja Davor Bernardic onkin syyttänyt hallitusta tietoisesta uhkapelistä, kun se on päättänyt järjestää vaalit keskellä epidemiaa.

Lisäksi HDZ on viime aikoina – taas kerran – kärvistellyt korruptioskandaalissa, mikä voi syödä sen kannatusta.

50-vuotias taksikuski Petar Dragic aikoi kuitenkin antaa äänensä nykyhallitukselle.

– Olen pragmaattinen. En välitä, kuka on oikealla tai vasemmalla. Vain (pääministeri Andrej) Plenkovic kykenee pumppaamaan rahaa Brysselistä, ja sitä me nyt tarvitsemme.

Vaalien ensimmäisiä tuloksia odotetaan myöhään tänään.