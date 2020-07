Vain 28 kuolemaa: Koronan pahimmin runtelemalta mantereelta löytyy maa, joka on pitkälti onnistunut väistämään pandemian

Uruguay ja Kuuba ovat onnistuneet koronaviruksen torjumisessa, vaikka koronavirustilanne on huolestuttava Amerikan mantereella.

Koronavirus on kurittanut Amerikan mannerta rajusti, mutta silti mantereen sisältä löytyy kaksi maata, jotka ovat onnistuneet välttämään pandemian lähes kokonaan.

Amerikan mantereella oli kesäkuun loppuun mennessä raportoitu jo 250 000 koronaviruskuolemaa ja yli viisi miljoonaa tartuntaa.

Karibialla sijaitsevassa Kuuban tasavallassa on kuitenkin kuollut koronavirukseen vain 86 ihmistä. Vahvistettuja tapauksia on noin 2 300. Kuubassa asuu noin 11,4 miljoonaa ihmistä eikä maan terveydenhuolto ole parhaasta päästä – Kuuban terveydenhuolto ja koko valtio kärsivät niukkuudesta ja materiaalipulasta.

Tiedelehti New Scientistin mukaan Kuuban etuna on kuitenkin lääkäreiden valtava määrä. Kuubassa on maailman eniten lääkäreitä asukasta kohden. Kuuban lääkäritiheys on 8,19 per tuhat asukasta, koronaviruksen runtelemassa Brasiliassa se on 2,15 per tuhat asukasta ja Yhdysvalloissa 2,6. Suomen lääkäritiheys on 3,2 tuhatta asukasta kohden.

Ennen ensimmäistäkään koronavirustapausta Kuuba lähetti lääkäreitä, sairaanhoitajia ja lääketieteen opiskelijoita ovelta ovelle kyselemään hengitystieoireista ja informoimaan kansalaisia taudista. Epäillyt covid-19-tapaukset lähetettiin valtion hallinnoimiin eristyskeskuksiin, ja heidän viimeaikaiset kontaktinsa jäljitettiin. Kuubassa myös aloitettiin valmistelut koronan varalta jo kaksi kuukautta ennen ensimmäistäkään tapausta.

Kuubalainen taksikuski antamassa käsidesiä matkustajalle Havannassa heinäkuussa.

Etelä-Amerikassa sijaitsevassa Uruguayssa pandemia on niin ikään pitkälti väistetty, vaikka Maailman terveysjärjestö WHO julisti maanosan toukokuussa koronan uudeksi pääkeskukseksi ja Uruguaylla on esimerkiksi maarajaa koko maailman viruskeskittymäksi kutsutun Brasilian kanssa. Uruguayssa on raportoitu 28 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta ja noin 950 tartuntaa. Se tarkoittaa 7 kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden. Brasiliassa on kuollut 285 ihmistä miljoonaa asukasta kohden.

Uruguay ei koskaan määrännyt kansalaisia karanteeniin, vaan karanteeni oli vapaaehtoinen. Kuitenkin maaliskuussa rajat ja koulut suljettiin ja tapahtumat peruttiin. Hallitus ryhtyi aggressiivisiin testaustoimenpiteisiin ja otti nopeasti käyttöön jäljityssovelluksen altistuneiden etsimiseksi. Kansalaiset pysyttelivät karanteenissa hyvin ilman pakkoakin.

Kuten Kuubakin, myös Uruguay reagoi aikaisessa vaiheessa. Uruguay muun muassa lisäsi testauslaboratorioiden määrää yhdestä 25:een ja lähetti tutkijoita Brasiliaan koulutettaviksi.

WHO:n Uruguayn edustaja Giovanni Escalante totesi New Scientistin mukaan, että Uruguayn koronastrategiasta voi poimia monta hyvää oppia, joista yksi on se, että tällaisessa tilanteessa tiedottamisen tulee olla erittäin selkeää.