Ankarat rankkasateet ja tulvat koettelevat Kiinaa ja Japania – useita kuolleita ja kadonneita

Teitä ja sähköjä on poikki, siltoja on romahtanut ja koteja tuhoutunut rankkasateiden seurauksena.

Kiinaa ja Japania koettelevat parhaillaan ankarat rankkasateet ja niistä seuranneet tulvat sekä maanvyöryt.

Japanissa kaksi ihmistä on kuollut ja 16 pelätään kuolleen, Japanin yleisradioyhtiö NHK ja muu paikallismedia kertoo AFP:n mukaan. Viranomaiset eivät vielä ole vahvistaneet kuolemia.

Kahdeksankymppiset mies ja nainen eri kaupungeissa läntisen Kumamaton alueella kuolivat maanvyöryjen seurauksena.

Puolustusvoimat ja poliisit pelastivat tulvivan vanhainkodin asukkaita kumiveneellä Hityoshin kaupungissa, Kumamaton alueella.

16 muuta ihmistä on sairaalassa kriittisessä tilassa. Heistä 14 ovat Hityoshin kaupungissa, Kumamaton alueella tulvineen vanhainkodin asukkaita.

Lisäksi kuusi ihmistä on kateissa. Pelastusjoukot ovat etsineet kadonneita ihmisiä läpi yön.

Poliisit etsivät asukkaita tulvan saartamasta rakennuksesta Hityoshin kaupungissa, Kumamaton alueella.

Vaikka sateet ovat jo hieman helpottaneet Kumamaton alueella, romahtaneet sillat, katkenneet tiet ja maanvyöryt ovat eristäneet useita asuinalueita ja haitanneet sähkönjakelua. Sateet ovat tuhonneet lukuisia koteja ja vieneet mennessään autoja. Yli 200 000 ihmiselle on annettu evakuointimääräys.

Yatsushiron kaupungissa ihmiset tekivät suurikokoisen ”SOS”-merkin maahan, jonka vieressä 10 ihmistä heilutti valkoisia pyyhkeitä avunpyyntöinä pelastus- ja mediahelikoptereille.

Pelastustyöntekijät auttoivat asukkaita pois tulvivasta korttelista Hityoshin kaupungissa, Kumamaton alueella.

Myös Kiinassa rankkasateet ovat aiheuttaneet tuhoja. New York Timesin mukaan yhteensä 105 ihmistä on joko kuollut tai kateissa. Yksi pahiten rankkasateista kärsinyt alue on Hubein maakunta, jonka kaupungista Wuhanista koronavirus lähti viime vuonna liikkeelle. Hubeissa on ollut eniten koronavirustapauksia koko maassa, joten uusi kriisi on alueelle kova isku. Tulvat vaikuttavat Etelä-Kiinassa peräti 15 miljoonan ihmisen elämään.

Juttua muokattu 5.7. kello 6.14. Japanissa kuusi ihmistä on kateissa, ei 16, kuten jutussa virheellisesti kerrottiin.