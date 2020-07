Australiassa tuhannet ihmiset joutuivat erityistiukkaan koronaeristykseen – osa ei saa poistua asunnoistaan viiteen päivään

Virus on levinnyt Victorian osavaltiossa hotellikaranteenien puutteellisen valvonnan takia. Vartijoiden kerrotaan muun muassa harrastaneen seksiä karanteenissa olleiden kanssa.

Australian Melbournessa 3 000 kunnan asunnoissa asuvaa on joutunut maan kaikkein tiukimpien koronavirusrajoitusten piiriin, kertoo muun muassa Guardian.

Yhdeksässä kerrostalossa asuvat eivät saa poistua asunnoistaan lainkaan ainakaan viiteen päivään. Rajoitus on Australiassa poikkeuksellinen, sillä tiukimpienkin rajoitusten aikana ihmiset ovat voineet käydä muun muassa kaupassa ja ulkona liikkumassa.

Lehden mukaan asunnoissa asuu erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ja Victorian osavaltiossa erityisesti valvottuja ihmisiä kuten uusia maahanmuuttajia, alkuperäisväestöön kuuluvia ja mielenterveisongelmista kärsiviä. Yleisradioyhtiö ABC:n mukaan monet eivät osaa englantia ja asukkaista ainakin suurin osa on pienituloisia.

Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews ilmoitti rakennusten eristystoimista lauantaina ja rajoitukset tulivat voimaan neljältä iltapäivällä. Guardian kuvailee, että talojen asukkaille ei ollut annettu tietoa rajoituksista ennen ilmoitusta. Osa sai tietää niistä vasta poliisin tullessa paikalle. Pääministerin mukaan osavaltio olisi järjestämässä asukkaille muun muassa ruokaa ja terveydenhoitoa, mutta järjestelyn yksityiskohdista ei kerrottu.

Osavaltion asumisesta vastaava ministeri vakuutti, että asukkaille olisi tarjolla myös muita, esimerkiksi hyvinvointia takaavia, palveluita. Guardianin mukaan paikan päällä ei kuitenkaan lauantaina nähty esimerkiksi sosiaalityöntekijöitä. Taloilla oli vain suojamaskein varustautuneita, aseistettuja poliiseja. Yleisradioyhtiö ABC:n mukaan paikan päällä on kerrallaan noin 500 poliisia.

Melbournessa yhteensä yli 300 000 ihmistä on määrätty eristykseen koronavirustartuntojen lisääntyessä kaupungissa. Ero aiemmin mainittuihin kunnan asuntoihin on kuitenkin se, että muut saavat poistua kodeistaan tietyin ehdoin.

"Luulin, että käynnissä oli rikosoperaatio"

Viranomaisten mukaan taloista sadat asukkaat ovat altistuneet virukselle. Kerrostaloissa asutaan tiiviisti, mikä on jo aiemmin aiheuttanut huolta, kirjoittaa ABC.

Talojen asukkaat kertoivat Guardianille, että monia asukkaita pelottaa poliisin vahva läsnäolo.

Guardianin haastatteleman, taloissa asuvan Hanan mielestä on epäreilua, että muihin rakennuksiin ei ole laitettu yhtä tiukkoja rajoituksia.

– Luulin, että käynnissä oli rikosoperaatio kuten puukotus tai jotain sellaista, Hana kuvailee poliisin läsnäoloa talollaan.

– Kysyin, mitä on tapahtunut. He sanoivat, että täällä on puhjennut tartuntoja. Ette voi lähteä kodeistanne.

Hana kertoo olevansa huolissaan isoäidistään, joka on myös eristyksissä. Isoäiti tarvitsee säännöllisesti apua, mutta nyt myös perheenjäsenet ovat jumissa kodeissaan.

Australialaismedioiden mukaan asukkaat ovat kysyneet, miksi alue on joutunut silmätikuksi, kun myös muualla on virukselle altistuneita.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International julkaisi viime kuun lopussa raportin, jossa kävi ilmi, että Euroopassa etniset ja muut vähemmistöt ovat joutuneet koronakriisin aikana poliisin silmätikuksi. Sen mukaan vähemmistöt ovat kriisin aikana kohdanneet muita enemmän muun muassa pakkokaranteeneja, sakkoja ja väkivaltaa.

Vartijat viettivät aikaa karanteenissa olevien kanssa

Victorian osavaltiossa, jossa Melbournekin sijaitsee, on viime viikkojen aikana todettu kymmenittäin uusia koronavirustartuntoja. Sydney Morning Heraldin mukaan lauantaina kerrottiin yli sadasta uudesta virustartunnasta.

BBC kirjoittaa, että aiemmin uudet tartunnat ovat tulleet maahan ulkomailta palaavien mukana. Nyt virus on kuitenkin alkanut levitä paikallisesti.

Osavaltiossa on erityisesti epäonnistuttu ulkomailta palaavien hotellikaranteenien järjestämisessä. Karanteenin vartioinnista ovat Victoriassa vastanneet yksityiset vartiointifirmat. Esimerkiksi Uudessa Etelä-Walesissa, jossa maan suurin kaupunki Sydney sijaitsee, hotellikaranteeneja valvoivat poliisit.

Medioissa on noussut esiin erityisesti se, että osa vartioista oli päätynyt harrastamaan seksiä karanteenissa olevien kanssa. Vartijat olivat viettäneet muutenkin aikaa karanteeniin määrättyjen kanssa.

Lisäksi vartijoita ei ollut perehdytetty tehtäväänsä kunnolla eikä kaikilla ollut käytössä riittäviä suojavarusteita. BBC:n mukaan osavaltiossa on aloitettu aiheesta tutkinta. Yli 20 000 ihmistä on ollut Victoriassa hotellikaranteenissa.

Karanteeniskandaali on myös aiheuttanut kritiikkiä osavaltion johtoa kohtaan.

Koronaviruskriisissä Australia on selvinnyt tartuntojen määrässä vähemmällä kuin monet muut maat. Noin 25 miljoonan asukkaan maassa on Johns Hopkinsin yliopiston seurannan mukaan vahvistettu alle 8 400 tartuntaa, mikä on noin tuhat enemmän kuin asukasmäärältään paljon pienemmässä Suomessa. Australiassa viruksen liittyviä kuolemia on raportoitu noin sata, mikä on merkittävästi vähemmän kuin Suomessa, jossa kuolleita on 329.