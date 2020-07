Neil Youngin klassikkohitit soivat Trumpin tilaisuudessa – rocklegendalta tiukka kuittaus

Muusikko on jo aiemmin kieltänyt käyttämästä hänen musiikkiaan Trumpin tilaisuuksissa.

Legendaarinen muusikko Neil Young paheksui jälleen hänen kappaleidensa käyttämistä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tilaisuudessa. Trump piti lauantaisen itsenäisyyspäivän puheensa Mount Rushmore -monumentilla, missä kuultiin Youngin klassikkohitit Like a Hurricane ja Rockin’ in the Free World.

Muusikko reagoi asiaan nopeasti Twitterissä.

– Tämä EI ole minulle ok, Young kirjoitti.

Sijaintina Mount Rushmore on Trumpin tilaisuudelle erityisen tunteita herättävä.

Rushmore-vuoren graniittiin on kaiverrettu kuuluisat Yhdysvaltain edellisten presidenttien George Washingtonin, Thomas Jeffersonin, Theodore Rooseveltin ja Abraham Lincolnin muotokuvat, mutta alueen historialla on myös varjopuoli.

Korkein oikeus totesi vuonna 1980, että Yhdysvallat oli ottanut maan laittomasti Sioux-heimolta vuonna 1873. Monelle alkuperäisväestöön kuuluvalle Mount Rushmore -muistomerkki on symboli sorrolle. Muistomerkin nähdään yhdysvaltalaismedian mukaan edustavan rikottuja sopimuksia ja valkoisen väestön valta-asemaa. Rushmore sijaitsee Mustat kukkulat -vuoristossa, joka on uskonnollisesti merkittävä paikalliselle alkuperäisväestölle.

Trumpin tilaisuuden aikaan alueella järjestettiinkin mielenosoituksia, jotka vastustivat Mount Rushmoren alueen historiallista anastusta alkuperäisväestöltä. Neil Young kertoi Twitterissä tukevansa paikallista alkuperäisväestöä.

Trumpin tapahtuman pelättiin myös synnyttävän uusia koronaviruksen tartuntaryppäitä paikallisen väestön keskuudessa.

Young on kommentoinut jo aiemmin julkisuudessa, ettei hän halua musiikkiaan soitettavan Trumpin tilaisuuksissa. Myös moni muu muusikko on kieltänyt julkisuudessa Trumpia käyttämästä heidän kappaleitaan. Laillisesti asian kieltäminen ei kuitenkaan ole mahdollista.