Suomalaisbrittiläisen pojan ja hänen isänsä kauhun hetket poliisin kynsissä nousivat otsikoihin Britanniassa – "Luulin, että se oli joku hullu"

Suomalaisbrittiläisen perheen isää ja poika olivat hyväntekeväisyyspyöräilymatkalla, kun poliisi pysäytti kaksikon.

Britanniassa uutisotsikoihin on noussut suomalaisbrittiläisen perheen kauhun hetket Lontoossa, kun poliisi tähtäsi perheen isää ja 13-vuotiasta poikaa etälamauttimella. Tapaus on herättänyt keskustelua poliisien toimintatavoista.

Kaikki sai alkunsa, kun Andrew Boateng ja hänen poikansa Huugo Boateng osallistuivat hyväntekeväisyyspyöräilyyn Lea-joen kanaalin varrella Pohjois-Lontoossa noin kuukausi sitten.

Poika pyöräili isänsä edellä, mutta pysähtyi odottamaan tätä. Kun hän kääntyi jatkaakseen matkaansa, eteen ilmestyi mies.

– Luulin, että se oli joku hullu. Hän tarttui käsivarteeni ja alkoi huutamaan. Riuhtaisin käteni vapaaksi ja juoksin puskiin, koska ei ollut muuta paikkaa, jonne juosta. Jatkoin juoksemista, mutta kaaduin. Mies seurasi ja hän osoitti etälamauttimella ja käski laittamaan kädet pääni taakse. Hän laittoi käsiraudat käsiini ja vei minut pois puskista takaisin tielle, Huugo Boateng kertoo IS:lle.

Kävi ilmi, että mies oli poliisi, joka oli tutkimassa lähellä tapahtunutta puukotusta. Toinen poliisi oli isän luona. Pian paikalla oli yhteensä ainakin kuusi poliisia.

Poliisit erottivat pojan isästään ja puhuttivat heitä erillään.

– Se oli pelottavaa, Huugo Boateng kuvailee tilannetta.

Tilanne oli pelottava myös isälle, joka yritti selittää poliiseille, että hänen poikansa oli vasta 13-vuotias eikä heillä ollut mitään tekemistä puukotuksen kanssa.

– Kaikki tapahtui todella nopeasti. Mutta hän on vasta 13-vuotias ja olin tietysti huolissani hänestä ja myös omasta turvallisuudestani, kun kohti osoitetaan etälamauttimella, joka voi olla tappava, Andrew Boateng kuvailee.

Huugo Boatengin kasvot olivat naarmuilla poliisin kohtaamisen jälkeen.

Boateng pyysi silminnäkijöitä kuvaamaan tilanteen varmuuden vuoksi. The Guardianin haastattelema silminnäkijä piti tilannetta epämiellyttävänä. Hänen mielestään poliisit pitivät isää pitkään käsiraudoissa, vaikka tämä pystyi nopeasti osoittamaan, ettei hän ollut etsitty henkilö.

Perheen Päivi-äiti sai kuulla tapahtumista mieheltään, kun tämä vihdoin pääsi käsiraudoista.

– Andy soitti heti, kun hänet otettiin käsiraudoista. En voinut uskoa korviani. He tulivat puolen tunnin päästä kotiin. Huugolla oli naama veressä ja hän oli shokissa. Hän ei halunnut myöhemmin päästää poliisia sisään. Nyt hän on jo toipunut, Päivi kertoo.

Andrew Boatengin mukaan Britanniassa etnisten vähemmistöjen ja poliisin välillä on jonkin verran jännitteitä.

Perhe on tehnyt valituksen poliisin toiminnasta. Suur-Lontoon poliisi on vahvistanut brittimediassa saaneensa valituksen tapauksesta. Asia on tutkittavana poliisivalituksiin keskittyvässä virastossa. Poliisi ei ole kommentoinut tapahtumien kulkua brittimedialle.

Perhe toivoo, että valitus saisi aikaan muutoksen poliisin toimintatavassa. Vaikka kyse olisi ollut stop and search -tilanteesta, jossa poliisi saa pysäyttää ja tutkia henkilön, jos on syytä uskoa, että henkilö kantaa mukanaan huumeita, asetta tai astaloa tai varastettua tavaraa, poliisi olisi voinut toimia tilanteessa toisin, perhe uskoo.

– Toivon, että he muuttavat lähestymistapaansa, etteivät he olisi niin aggressiivisia vaan pysyisivät rauhallisena, Huugo-poika toteaa.

– Jos oli sanottu, että ollaan poliisista ja pitää pysähtyä, silloinhan mieheni ja poikani olisivat pysähtyneet. Tuollaiset asiat voidaan tehdä paremmin, Päivi-äiti sanoo.

– On olemassa stop and search -politiikka, joka koskee enemmän etnisiä vähemmistöjä, jotka paljon todennäköisemmin pysäytetään kuin valkoihoiset. Meillä ei käytetä aseita kuten Yhdysvalloissa, mutta meillä käytetään etälamauttamia, jotka voivat myös olla tappavia.

– Me olemme ehdottaneet poliisille koulutusta koskien tiedostamattomia ennakkoluuloja.