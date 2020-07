Brittiläistä seurapiirijulkkista Ghislaine Maxwellia vastaan on nostettu useita alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä syytteitä Yhdysvalloissa.

Guardianin mukaan Maxwellien perhe on ollut kohujen keskellä aiemminkin.

Brittiperijätär Ghislaine Maxwell, 58, pidätettiin tämän viikon torstaina syytettynä rikoksista liittyen liikemies Jeffrey Epsteinin seksirikosvyyhtiin. Maxwelliä uhkaa 35 vuoden vankeusrangaistus.

Ghislaine ei ole ensimmäinen Maxwell-perheen jäsen, jota vastaan on nostettu rikossyytteitä. Ghislainen vanhemmat veljet Ian ja Kevin ovat olleet syytettyinä isänsä kuoleman jälkeen vuonna 1991, kun suvun Mirror Group -kustannusyhtymän eläkerahoista paljastui laaja väärinkäytös.

Pojat kuitenkin vapautettiin syytteistä vuonna 1996.

Mediamoguli Ian Robert Maxwell olisi todennäköisesti joutunut itse vastaamaan syytteisiin, ellei hän olisi kuollut marraskuussa 1991. Robert Maxwellin oletetaan pudonneen jahdiltaan mereen ja hukkuneen, mutta salaliittoteorioiden mukaan hänen uskotaan tehneen itsemurhan tai joutuneen murhatuksi.

Vuonna 2006 kävi ilmi, että ennen kuolemaansa Robert Maxwellia tutkittiin mahdollisista sotarikoksista Saksassa.

Robert Maxwell arkistokuvassa vuodelta 1990.

Vuosi isä-Maxwellin kuoleman jälkeen Kevin julistettiin Ison-Britannian suurimpaan henkilökohtaiseen konkurssiin 406 miljoonan punnan veloilla. Konkurssi päättyi kolme vuotta myöhemmin.

1990-luvun mediamylläkän jälkeen Ian ja Kevin katosivat julkisuudesta 20 vuodeksi, kunnes vuonna 2018 he perustivat Isoon-Britanniaan ajatushautomon ja antoivat Sunday Timesille harvinaisen haastattelun. Haastattelussa kävi ilmi, että veljekset olivat harjoittaneet kuluneen 20 vuoden aikana yritystoimintaa pääasiassa Ison-Britannian ulkopuolella.

– Meidän oli pakko antaa tietyn ajan kulua. Meidän piti myös kerätä itsemme uudelleen kirjaimellisesti kaikilla mahdollisilla tavoilla, Ian sanoi.

The Guardianin mukaan Robert Maxwellilla oli tapana kiusata ja nöyryyttää lapsiaan julkisesti, mutta nuorimman lapsen Ghislainen on sanottu olleen ”isän tyttö”, joka on päässyt muita lapsia helpommalla.

Nyt Ghislaine Maxwellia syytetään siitä, että hän auttoi värväämään ja kuljettamaan alaikäisiä Epsteinin hyväksikäytettäväksi. Maxwellia syytetään myös väärän valan vannomisesta kaksi kertaa.

Maxwellin epäillään muun muassa tutustuneen alaikäisiin tyttöihin, houkutelleen heitä Epsteinin seuraan sekä taivutelleen heitä hieromaan Epsteinia alastomina.

– Maxwell auttoi, mahdollisti ja edisti Jeffrey Epsteinin harjoittamaa alaikäisten hyväksikäyttöä. Hän muun muassa auttoi Epsteinia värväämään, houkuttelemaan ja lopulta hyväksikäyttämään uhreja, jotka he molemmat tiesivät alle 18-vuotiaiksi, CNN:n lainaamassa syytekirjelmässä sanotaan.

Kirjelmän mukaan Maxwell olisi joissakin tilanteissa ollut läsnä hyväksikäyttötilanteissa ja osallistunut siihen.

Maxwell on aiemmin kiistänyt osallisuutensa Epsteinin epäiltyihin rikoksiin. Hän on myös sanonut olleensa täysin tietämätön niistä.