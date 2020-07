Seitsemän USA:n osavaltiota rikkoi tartuntaennätyksensä – Miamissa julistettiin öinen ulkonaliikkumiskielto koronaviruksen suitsemiseksi

Miamissa on nyt maskipakko.

Yhdysvalloissa pelätään itsenäisyyspäivän viikonlopun aiheuttavan entistäkin suuremman tartuntahuipun.

Seitsemän Yhdysvaltain osavaltiota raportoi ennätysmäärän uusia koronavirustartuntoja perjantaina.

Päivittäinen tartuntaennätys rikottiin Etelä-Carolinassa, Tennesseessä, Alaskassa, Missourissa, Idahoss ja Alabamassa. Texas rikkoi ennätyksensä yhden vuorokauden aikana sairaalahoitoon joutuneissa koronaviruspotilaissa.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan perjantaina koko Yhdysvalloissa todettiin 54 904 uutta koronavirustartuntaa. Se on koko pandemian toiseksi suurin luku torstain ennätyksen jälkeen.

Viimeaikainen tartuntahuippu huolestuttaa kansanterveydestä huolehtivia viranomaisia, jotka ovat varoittaneet itsenäisyyspäivän juhlista 4. heinäkuuta.

Pohjois-Carolina rikkoi perjantaina ennätyksensä sekä uusissa tartunnoissa että sairaalahoitoon joutuneissa. Osavaltiossa sijaitsevan Wilmingtonin kaupungin pormestari Bill Saffo sanoi CNN:lle, että monien tartuntojen on todistettu juontuneen suurien ihmisjoukkojen kokoontumisista.

Saffo ennusti, että juhlaviikonloppuna tartunnat kasvavat entisestään, koska ihmiset eivät välitä etäisyyksien pitämisestä ja maskien käytöstä.

– Tiedämme, että leviämistä tapahtuu. Näemme luultavasti kahden viikon päästä piikin tästä viikonlopusta, Saffo sanoi.

Vaikka tartuntojen määrä on nousussa, kuolemantapausten määrä on hiljalleen laskenut Yhdysvalloissa huhtikuusta lähtien. Syynä on tartuntojen keskittyminen nuorempiin ja terveempiin ihmisiin, joiden kohdalla vakavat seuraukset ovat harvinaisia.

Floridassa kirjattiin perjantaina 9 488 uutta tartuntaa. Floridan torstain ennätys 10 109 tartuntaa oli enemmän kuin yhdessäkään Euroopan maassa yhtenäkään päivänä pandemian aikana.

Piikki ei johdu vain testauksen lisäämisestä. Positiivisten testien osuus on Floridassa tällä hetkellä 16 prosenttia, kun se vielä kuukausi sitten oli 4 prosenttia. Mailman terveysjärjestön WHO:n mukaan yli 5 prosentin positiivisuusaste on huolestuttava.

Miami-Daden piirikunnan pormestari Carlos Gimenez määräsi määrittelemättömän pituisen yöllisen ulkonaliikkumiskiellon, joka alkoi perjantaina. Ulkonaliikkumiskielto peruutti viihdepaikkojen kuten kasinoiden ja strippiklubien uudelleen avautumisen.

Miami-Dade ja sen naapurissa oleva piirikunta Broward määräsivät aiemmin tällä viikolla asukkaitaan käyttämään julkisilla paikoilla kasvomaskeja.