Välimerellä siirtolaisia pelastavalle alukselle julistettiin hätätila – siirtolaiset käyttäytyneet itsetuhoisesti ja väkivaltaisesti

Ocean Viking -alus on odottanut maihinnousulupaa yli viikon.

Ihmisoikeusjärjestö SOS Mediterranee julisti perjantaina hätätilan siirtolaisia Välimereltä pelastavalle alukselle. Italian Sisilian eteläpuolella yli viikon maihinnousulupaa odottaneen aluksen kyydissä on 180 siirtolaista. Lupaa on pyydetty Maltalta ja Italialta.

Järjestön mukaan laivan on saatava rantautua välittömästi huonontuneiden olosuhteiden ja aluksella syntyneiden väkivaltaisuuksien takia. Ocean Viking -aluksen miehistön ja siirtolaisten turvallisuus ei järjestön mukaan ole enää taattu.

Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön IOM:n mukaan yli 100 000 siirtolaista yritti ylittää Välimeren viime vuonna ja yli 1 200 ihmistä kuoli yrittäessään.

Epätoivo lisääntyy

Aluksella olevan AFP:n toimittajan mukaan hermostuneisuus on lisääntynyt aluksella, kun siirtolaiset ovat yhä epätoivoisempia maihin pääsystä. Osa on järkyttynyt siitä, että he eivät saa yhteyttä perheisiinsä kertoakseen olevansa kunnossa.

Kyydissä olevilla on ollut merkkejä äärimmäisestä henkisestä väsymyksestä, masennuksesta ja levottomuudesta. Järjestön mukaan levottomuus on johtanut useisiin tappeluihin.

Ludovic-nimellä esiintyvä miehistön jäsen kertoi AFP:lle, että hän ei ole koskaan todistanut yhtä paljon väkivaltaa aluksella, jolla on nyt ollut useita tappeluita ja itsemurhayrityksiä.

– En tunne oloani turvalliseksi, Ludovic sanoi.

– Meidän täytyy löytää heti satama, se on turvallisuuskysymys.

Itsetuhoisille pyydettiin evakuointia

Järjestö kertoi perjantaisessa tiedotteessaan, että aluksella on 24 tunnin sisällä ollut kuusi itsemurhayritystä. Perjantaina alukselta pyydettiin 44 siirtolaisen evakuointia lääkinnällisistä syistä. Jotkut Tunisiasta, Marokosta ja Egyptistä kotoisin olevat ihmiset olivat uhanneet vahingoittaa itseään.

