Tutkimus: Mutaatio teki koronaviruksesta entistä helpommin tarttuvan

Tutkijoiden mukaan mutaatio ei ole kuitenkaan tehnyt viruksesta tappavampaa.

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan koronaviruksesta on levinnyt uusi muoto Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Uusi mutaatio on tehnyt viruksesta helpommin tarttuvan, mutta se ei aiheuta sen enempää vakavia tautimuotoja kuin aiemmatkaan mutaatiot, CNN uutisoi.

– Se on nyt päämuoto, joka tartuttaa ihmisiä, sanoi tutkimuksessa mukana ollut Erica Ollmann Saphire.

– Tämä on nyt se virus.

Tutkimus on julkaistu hiljattain Cell-julkaisussa.

Tutkijoiden työ pohjautuu heidän aiempaan työhön, joka julkaistiin ennen tutkimuksen varsinaista julkaisua aiemmin keväällä. Tuolloin viruksen dna:n sekvenssistä jaetut tiedot viittasivat siihen, että tietty mutaatio viruksesta oli valtaamassa alaa.

Nyt tutkijat ovat paitsi tarkistaneet lisää geenisekvenssejä myös tehneet kokeita ihmisillä, eläimillä ja laboratorioissa olevilla soluilla. Nämä yhdessä osoittavat, että mutaatio on aiempaa yleisempi ja se on muita mutaatioita tarttuvampi.

Mutaatio vaikuttaa piikkiproteiiniin, jota virus käyttää soluihin tunkeutuakseen. Nyt tutkijat aikovat selvittää, vaikuttaako mutaatio siihen, että virusta voisi kontrolloida rokotteen avulla.

Mutaation ei todettu vaikuttavan siihen, kuinka vakava tauti on.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tutkimuksen havainto viruksen mutaatiosta on tutkijoiden tiedossa. WHO:n asiantuntija Maria Van Kerkhoven sanoi perjantaina tiedotustilaisuudessa, että muuttunut virus on kiertänyt maailmalla, mutta todisteita ei ole siitä, että se johtaisi vakavampaan tautimuotoon.

Uuden koronaviruksen mutaatioista on kerrottu aiemmin. Esimerkiksi toukokuussa Tukholmassa toimiva Euroopan tartuntatautivirasto ECDC sanoi, että mutaatiosta oltiin tietoisia. Tuolloin amerikkalaisen laboratorion tutkimus ei ollut käynyt läpi vertaisarviointia.

ECDC totesi tuolloin, että mutaation yleistyminen saattoi johtua eri asioista.

– Alatyypin yleistyminen voi johtua siitä, että tämä mutaatio parantaa viruksen lisääntymiskykyä ihmispopulaatiossa. Se voi johtua myös siitä, että alatyyppi on sattuman kautta tullut hallitsevaksi alueilla, joissa viruksen esiintyvyys on laajaa, ja se on siirtynyt sieltä muille alueille, ECDC kommentoi IS:lle.

ECDC ei kuitenkaan pitänyt mutaatiota vaarallisena.