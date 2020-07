Arja Paanasen kolumni: Citius, altius, putinius – ei muuta voi sanoa!

Kremlillä on tiedossaan myös perustuslakiäänestyksen aidot numerot, mutta niitä ei julkisuuteen kerrota, Arja Paananen kirjoittaa.

Riemuvoitto presidentti Vladimir Putinille.

Näin luonnehti lehdistösihteeri Dmitri Peskov äskettäin päättyneen yleisvenäläisen perustuslakiäänestyksen tulosta. Peskovin mukaan tulos oli yllätys jopa Kremlille itselleen.

– Näin korkeaa äänestysaktiivisuutta ja näin korkeaa kannatusta oli hyvin vaikea ennustaa etukäteen. Se oli riemuvoitto, Peskov sanoi ja ilmoitti tuloksen kertovan ennen muuta luottamuksesta Putiniin.

Nuori nainen osoitti mieltään Pietarissa. Kyltissä lukee: ”Haluan elää vapaalla Venäjällä.”

Virallisten lukujen mukaan Putinin räätälöimää perustuslakia – ja samalla siis hänen valtakautensa mahdollista jatkumista ainakin vuoteen 2036 saakka – kannatti peräti 77,92 prosenttia äänestäneistä ja vain 21,27 prosenttia äänesti vastaan.

Ilmoitettu tulos on huikea. Putinin perustuslaki keräsi nyt siis jopa suuremmat prosenttiluvut kuin Putin itse on saanut missään aiemmissa vaaleissaan.

” Mitä epäsuositummalta Putin näyttää ja mitä vaikeammassa tilanteessa venäläiset mobilisoidaan uurnille, sitä enemmän heidän kerrotaan Putinia kannattavan.

Eli siis mitä epäsuositummalta Putin näyttää ja mitä vaikeammassa tilanteessa venäläiset mobilisoidaan uurnille, sitä enemmän heidän kerrotaan Putinia kannattavan.

Vuonna 2000 Putin voitti presidentinvaalit melko vaatimattomalla 52,90 prosentin äänisaaliilla, mutta 2004 hän sai jo komeat 71,31 prosenttia.

Palatessaan 2012 pääministerin paikalta takaisin presidentiksi, Putin voitti 63,60 prosentin äänimäärällä, mutta vuoden 2018 presidentinvaaleissa hänen äänisaaliinsa kipusi jo ennätykselliseen 76,69 prosenttiin.

Vladimir Putin voi nyt halutessaan johtaa Venäjää ainakin vuoteen 2036 saakka.

Putinin ennätykset on kuitenkin tehty Putinille rikottaviksi – ja niinpä hän voitti nyt parin vuoden takaiset numeronsa reilulla prosenttiyksiköllä. Citius, altius, putinius, ei muuta voi sanoa!

Äänestystulos ei ollut Kremlille tietenkään mikään yllätys, vaan koneistolta etukäteen tilattu ja varmistettu saalis. Näin jälkikäteen voi jopa kysyä, olisiko Putin edes teoriassa voinut tyytyä mihinkään vähempään. Väitän, että ei olisi voinut.

Kremlin ajattelussa mikä tahansa vuoden 2018 vaalitulosta pienempi prosenttiluku olisi ollut potentiaalisesti vaarallinen myöntyminen siihen, että Putinin suosio on laskenut.

Putinin voitto Putinista oli siksi varmistettava kaikin tavoin. Käyttöön otettiin ennennäkemättömät kikat viikon kestäneine etä-, koti- ja nettiäänestyksineen, arpajaisporkkanoineen ja hallinnollisine painostuskeinoineen. Kun koronavirus piti kaiken lisäksi sopivasti huolen siitä, että riippumattomat tarkkailijat pystyttiin pitämään poissa, haluttu tulos saatiin paperille.

Jopa äänestysaktiivisuus kasvoi. Kun 2018 ääntään käytti 67,54 prosenttia äänioikeutetuista, aktiivisuudeksi ilmoitettiin nyt 67,97 prosenttia.

Mies kuvattiin äänestämässä Pietarissa varsinaisena äänestyspäivänä 1. heinäkuuta.

Venäjän opposition ja ulkomaailman silmissä perustuslakiäänestyksen tulos ei ole uskottava.

Olennaista on kuitenkin ymmärtää, että Kreml ei edes yritä tavoitella aitoa uskottavuutta. Viesti on pikemminkin se, että meillä on valta ja me kerromme juuri sellaiset luvut kuin meille sopii.

Lukujen epäuskottavuus ei tarkoita, etteikö Putinilla olisi yhä paljon myös todellista kannatusta. Putinin jatko voi tuntua monesta venäläisestä juuri nyt tärkeältä, kun koronaviruspelon keskellä elämään ei haluta enää yhtään uusia epävarmuuksia.

Kremlillä on silti tiedossaan myös aidot luvut virallisten takaa. Lähikuukaudet näyttävätkin, onko kansalle luvassa uusia kurinpitotoimia tai rangaistaanko aluejohtajia.

Jännitystä riittänee vaikkapa Nenetsien autonomisessa piirikunnassa, joka oli ainoa Putinia vastaan äänestänyt alue.

Virallisessa propagandassa nenetsien ei-äänestystulosta keksittiin hyödyntää niin, että sitä hehkutetaan todisteeksi koko äänestyksen rehellisyydestä.

Toivoa sopii, että jatkossa nenetsejä ei aleta syyttää esimerkiksi suomalais-ugrilaisesta separatismista.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.