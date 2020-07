Uusi tutkimus paljastaa giganttisia tietoja hirviömäisestä mustasta aukosta – nielee sisäänsä auringon verran massaa päivässä

Jos löydetty aukko sijaitsisi Linnunradan keskellä, se todennäköisesti tekisi elämästä maan päällä mahdotonta.

Universumin nopeimmin kasvava musta aukko syö joka päivä auringon kokoisen massamäärän, kertoo CNN.

Asia selvisi Australian kansallisen yliopiston uudessa tutkimuksessa. Massiivinen aukko löydettiin ensimmäisen kerran toukokuussa 2018, ja silloin sen luultiin nielevän auringon kokoisen massan kahden päivän aikana.

Nimellä J2157 tunnettu aukko on massaltaan 34 miljardia kertaa auringon kokoinen. Se sijaitsee 12 miljardin valovuoden päässä universumissa.

Tähtitieteilijät yrittävät ymmärtää, miten näin massiivinen musta aukko on voinut syntyä niin kauan aikaa sitten, universumin alussa. Tutkijat etsivät nyt yhtä suuria mustia aukkoja, jotta voisivat selvittää, miten ne ovat kasvaneet.

Tutkimuksen johtavan tekijän ja tähtitieteiden tutkija Christopher Onkenin mukaan musta aukko on suurin, jota on löydetty noin aikaiselta universumin ajoilta. Hän kertoo, että se pystytään näkemään 1,2 miljardin vuoden ikäisessä universumissa, joka on alle 10 prosenttia universumin nykyisestä iästä.

Aukko jättää varjoonsa oman Linnunradamme galaksin massiivisen mustan aukon Sagittarius A*:n. Onkelin mukaan löydetyn aukon massa on 8000 kertaa Linnunradan keskellä olevaa aukkoa suurempi. Sagittarius A*:n tulisi nielaista kaksi kolmasosaa galaksimme tähdistä, jos se haluaisi kasvaa yhtä suureksi.

J2157 havaittiin sen lähestyvästä infrapunavalosta Australian kansallisen yliopiston observatorion teleskoopin kautta. Tutkijat onnistuivat löytämään aukon sen kirkkaan ultraviolettisäteilyn ansiosta.

Tutkijat ovat nimenneet uuden aukon universumin valaisevimmaksi tiedetyksi kvasaariksi. Kvasaarit ovat galaksin supermassiivisia mustia aukkoja, jotka säteilevät kaasukiekkojensa läpi niin paljon energiaa, että ne näkyvät teleskoopissa kuin tähtinä.

Kyseistä tutkimusta tehnyt Australian kansallisen yliopiston professori Christian Wolf kertoo, että, jos kyseinen aukko sijaitsisi Linnunradan keskellä, se valaisisi maata kymmenen kertaa kirkkaammin kuin täysikuu. Hänen mukaansa se todennäköisesti tekisi elämästä maan päällä mahdotonta sen suuren röntgensäteilyn vuoksi.