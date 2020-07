USA rikkoi maailmanennätyksen: yli 57 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa

Floridassa havaittiin yhdessä vuorokaudessa enemmän uusia tartuntoja kuin missään Euroopan maassa milloinkaan pandemian aikana.

Yhdysvalloissa todettiin torstaina yli 57 000 uutta koronavirustartuntaa tilastosivusto Worldometerin mukaan. Se on suurempi tartuntamäärä kuin millään maalla pandemian aikana.

Koronavirustartuntojen raju nousu ympäri Yhdysvaltojen viime viikon aikana on saanut monet kuvernöörit keskeyttämään suunnitelmansa avata osavaltioitaan.

Aikaisempi yhden vuorokauden ennätys oli Brasilian kirjaama 55 000 tartuntaa 19. kesäkuuta.

Vain kaksi viikkoa sitten USA raportoi noin 22 000 uutta tartuntaa vuorokautta kohden. Nyt 40 000 tartunnan raja on rikkoutunut jo kahdeksana päivänä peräkkäin.

Reutersin analyysin mukaan uusien tartuntojen määrä oli USA:n 50 osavaltiosta 37:ssä suurempi kuin edeltävän kahden viikon jakson aikana.

Kaikista osavaltioista eniten tartuntoja raportoi torstaina 21 miljoonan asukkaan Florida, yli 10 000. Mikään Euroopan maa ei raportoinut yhdessä vuorokaudessa yhtä montaa tapausta edes pandemian pahimpina päivinä.

Suomessa on koko pandemian aikana havaittu 7 241 tartuntaa.

Tohtori Anthony Fauci, Kansallisen allergioiden ja tarttuvien tautien instituutin johtaja, varoitti aikaisemmin tällä viikolla, että uusien tapausten määrä voi kohota USA:ssa 100 000:een, mikäli virusta vastaan ei ryhdytä maanlaajuisiin toimenpiteisiin.

Yhdysvalloissa koronavirustestien määrä on lisääntynyt, mutta niin on myös positiivisten testien suhteellinen osuus. Myös sairaalaan joutuneiden määrä on räjähtänyt käsiin.

Koko maassa tehdyistä koronavirustesteistä positiivisia oli viime viikolla 7 prosenttia, kun edeltävällä viikolla luku oli 5 prosenttia. Arizonassa positiivisten testien osuus oli viime viikolla 24 prosenttia, Floridassa 16 prosenttia. Nevadassa, Etelä-Carolinassa ja Texasissa 15 prosenttia testeistä osoittautui positiivisiksi.