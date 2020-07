Venäjällä yksi alue kapinoi Putinin lakimuutosta vastaan – selvä enemmistö äänesti vastaan

Myös Venäjän ulkopuolella äänestettiin lakimuutosta vastaan.

Venäjällä yksi alue 85 alueesta äänesti perustuslakimuutosta vastaan, Reuters uutisoi. Lakimuutos mahdollistaa sen, että presidentti Vladimir Putin voi pysyä vallassa aina vuoteen 2036 asti.

Nenetsien autonomisen piirikunnan 37 490 äänestäjästä yli 55 prosenttia äänesti uudistuksia vastaan.

Nenetsia sijaitsee 1 600 kilometrin päässä Moskovasta. Alueella on kytenyt tyytymättömyyttä keskushallintoa kohtaan jo pitkään.

Erityisesti närää on herättänyt viranomaisten suunnitelmat yhdistää Nenetsiaan Arkangelin naapurialue, minkä uskotaan johtavan köyhyyteen Nenetsiassa, jonka asukkaat eivät saisi enää erityistä taloudellista tukea.

– Ihmiset äänestivät protestin merkiksi... He halusivat käyttää tämän tilaisuuden saadakseen Moskovan viranomaisten huomion ja kertoakseen heille, että me asumme täällä myös, että meillä on mielipide, Nenetsiassa asuva Tatjana Antipina kertoi Reutersille.

BBC:n mukaan myös New Yorkissa Venäjän konsulaatissa äänestäneistä enemmistö torjui lakimuutokset. Konsulaatissa äänesti 816 ihmistä ja 505 äänesti muutoksia vastaan.