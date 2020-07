Seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwell vietti hulppeaa elämää Jeffrey Epsteinin rinnalla – sitten esille alkoi nousta kovia syytöksiä

Ghislaine Maxwell pidätettiin lähes vuosi sen jälkeen, kun Jeffrey Epstein pidätettiin seksikauppaa koskevista rikoksista syytettynä.

Brittiperijätär Ghislaine Maxwell, 58, pidätettiin torstaina syytettynä rikoksista liittyen liikemies Jeffrey Epsteinin seksirikosvyyhtiin. Syytteiden mukaan Maxwell auttoi värväämään ja kuljettamaan alaikäisiä Epsteinin hyväksikäytettäväksi, Reuters uutisoi. Maxwellia syytetään myös kahdesti väärän valan vannomisesta.

Maxwell on kiistänyt syyllistyneensä laittomuuksiin tai tienneensä Epsteinin puuhista.

Ghislaine Maxwellia vastaan on nostettu kuusi syytettä.

Syytekirjelmän mukaan rikokset tapahtuivat ainakin vuosien 1994–1997 tienoilla. Maxwelliin liittyvien väitettyjen rikosten nuorin uhri oli 14-vuotias, CNN kertoo.

FBI pidätti Maxwellin kello 8.30 paikallista aikaa Bradfordissa, New Hampshiressa. Hän vastaa syytteisiin New Hampshiressä, mutta syytteet on nostettu Eteläisen New Yorkin alueen piirituomioistuimessa.

Maxwellin nimi on jo aiemmin noussut esille useiden Epsteinin väitettyjen uhrien kertomuksissa. Vaatimukset hänen pidättämiseksi kasvoivat, kun Epstein teki itsemurhan elokuussa 2019 eikä itse ollut enää vastaamassa useisiin seksirikossyytteisiin.

Maxwell on mediamoguli Robert Maxwellin tytär. Britanniassa kasvanut nainen muutti Yhdysvaltoihin samoihin aikoihin, kun hänen isänsä kuoli vuonna 1991.

Samoihin aikoihin seurapiirijulkkiksena tunnettu nainen tutustui liikemies Epsteiniin ja kaksikko aloitti parisuhteen. Vaikka suhde myöhemmin kariutui, kaksikko pysyi läheisinä ja vietti usein aikaa yhdessä. Pariskunta vietti aikaa muun muassa Epsteinin hulppeassa talossa New Yorkin keskustassa ja lenteli Epsteinin yksityiskoneella.

Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell olivat läheisiä ystäviä.

CNN uutisoi viime vuonna, että juuri Maxwell esitteli Epsteinin monille julkisuuden henkilöille. The Guardianin mukaan Maxwellilla oli muun muassa kytkös Britannian kuninkaallisiin prinssi Andrew’n kautta. Myös prinssiä kohtaan on esitetty syytöksiä seksistä alaikäisten kanssa.

Vuonna 2003 Epstein kuvaili Vanity Fairin haastattelussa Maxwellia ”parhaaksi ystäväkseen”.

– Hän oli aina mielenkiintoisin, eloisin ja epätavallisin henkilö huoneessa, kuvaili artikkelin kirjoittaja Maxwellia.

– Hänen Rolodexin (käyntikorttikarusellin) sisältö löisi laudalta lähes kaikki muut, jotka tulevat mieleen.

Jeffrey Epstein tuomittiin vuonna 2008 18 kuukaudeksi vankilaan alaikäisten seksikauppaa koskevista rikoksista. Hän kuitenkin istui tuomiosta vain 13 kuukautta ennen kuin pääsi ehdonalaiseen.

Jeffrey Epstein sai ensimmäisen tuomionsa Floridassa. Kuva liikemiehen asunnosta Palm Beachilla.

Maxwellin nimi alkoi vasta 2000-luvun toisella kymmenellä nousta esiin useiden naisten Epsteiniin liittyvissä syytöksissä.

Vuonna 2015 Maxwellin väitettiin loukanneen Epsteinin väitetyn uhrin Virginia Roberts Giuffren kunniaa väittämällä, että Giuffre oli valehdellut seksiringillä. Oikeusjuttu sovittiin vuonna 2017.

Viime vuonna julkisiksi tulleissa asiakirjoissa myös toinen nainen väitti, että Maxwell olisi houkutellut hänet Epsteinille töihin ja opettanut antamaan eroottisia hierontoja Epsteinille ja myöhemmin tämän tuttaville.

Myöhemmin myös useat muut naiset kertoivat, kuinka Maxwell oli houkutellut heidät tapaamaan Epsteinin ja altistanut hyväksikäytölle. Myös Maxwellia kohtaan on esitetty syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Esimerkiksi viime vuonna Epsteinin ja Maxwellin entinen työntekijä Maria Farmer kertoi valaehtoisessa todistuksessa, että Maxwell ja Epstein olivat käyttäneet häntä hyväksi 1990-luvulla. Nainen myös väitti, että Maxwell oli ollut osallisena naisen alaikäisen siskon seksuaalisessa hyväksikäytössä.

– Luotin häneen, koska hän oli nainen. Hän sai meidät luottamaan häneen ja hän sai meidät välittämään hänestä. Siskoni jopa sanoi, että hän tunsi itsensä erityiseksi, kun Ghislaine kiinnitti häneen huomiota, koska hänellä oli sellainen suositun tytön tyyli, hän oli yksi niistä. Hän tunsi kaikki, Farmer sanoi myöhemmin The Guardianin haastattelussa.

– Ghislaine hallitsi tyttöjä, sanoi Epsteinin uhriksi itseään väittävä Sarah Ransome Panoraman haastattelussa viime vuonna.

– Hän tarkisti kaikki tytöt. Hän tiesi, mistä Jeffrey pitää...tämä oli hyvin paljon yhteinen yritys.

Maxwell katosi pitkälti julkisuudesta vuonna 2016 ja vietti hiljaiseloa samaan aikaan, kun syytökset Epsteiniä kohtaan voimistuivat ja johtivat lopulta syytteiden nostamiseen.

Epstein pidätettiin 6. heinäkuuta 2019 seksikauppaan liittyvistä rikoksista. Hän teki itsemurhan ollessaan tutkintavankeudessa elokuussa 2019.

Ohikulkijoita Jeffrey Epsteinille kuuluneen talon edustalla New Yorkissa.

The Washington Post uutisoi viime elokuussa, että naapurit olivat kertoneet Maxwellin asuvan syrjäisessä kartanossa Massachusettsin rannikolla. New York Post uutisoi viime vuoden elokuussa, että Maxwell oli nähty syömässä hampurilaista Los Angelesissa.

Nostettujen syytteiden myötä hiljaiselo kuitenkin päättyi ja Maxwell palasi tahtomattaan julkisuuteen.