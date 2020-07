Kotikaupungissani on ”Karen” – Amerikassa sosiaalinen media ohjaa nyt keskustelua, ja se tuomitsee rasismista nopeasti ja ankarasti

Kuohuttavilla videoklipeillä on enemmän vaikutusta kuin sanomalehtien pääkirjoituksilla, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Video on lajityypilleen uskollinen. Sen päähenkilö on vihainen keski-ikäinen valkoinen nainen, joka on varma asiastaan ja asemastaan. Heitä esiintyy sosiaalisessa mediassa niin usein, että heille on nimi: Karen.

Tämän Karenin oikea nimi on Susan, ja hän asuu kotikaupungissani Montclairissa, New Jerseyssä.

Susanille ja hänen naapurissaan asuvalle mustaihoiselle pariskunnalle oli tullut riitaa. Fareed ja Norrinda Hayatin kertomuksen mukaan Susan oli tullut heidän tontilleen ja vaatinut nähtäväkseen heidän uuden kuistinsa rakennusluvan.

Pariskunnan mielestä heillä ei ollut velvollisuutta esitellä lupia naapureilleen. Reilun kahden minuutin pituisella videolla näkyy, kuinka Susan soittaa poliisille ja väittää Fareed Hayatin käyneen häneen käsiksi. Mies kiistää koskeneensa Susaniin. Naapurit puolustavat pariskuntaa.

Tiistaina sattunut välikohtaus levisi sosiaalisessa mediassa nopeasti ja järkytti monia kaupunkilaisia.

– Jopa Montclairissa elämme tämän kanssa. Jopa Montclairissa, Norrinda Hayat sanoo kuvaamallaan videolla.

Niin, jopa Montclairissa.

Monimuotoinen kaupunki

Kun vuosi sitten muutimme Yhdysvaltoihin, etsimme perheellemme asuntoa pohjoisesta New Jerseystä. Perheelliselle kirjeenvaihtajalle se on sopiva paikka. Alue luetaan New Yorkin metropoliin, ja pääkaupunki Washingtoniin pääsee kätevästi junalla tai moottoritietä pitkin.

Ihastuimme nopeasti Montclairiin. Keravan kokoinen pikkukaupunki on yhtä aikaa urbaani ja luonnonläheinen. Sen pääkadulla on itsenäinen elokuvateatteri, mutta puistossa voi törmätä peuroihin. Juna vie Manhattanille 35 minuutissa. Koulut ovat hyvämaineisia.

Myös kaupungin monimuotoisuus oli vetävä tekijä. Ajattelimme, että lapsille on hyvästä, jos he tutustuvat Yhdysvalloissa monista eri taustoista tuleviin ihmisiin. Kaikissa New Jerseyn lähiökaupungeissa se ei olisi onnistunut.

Yhdysvallat on edelleen monin paikoin varsin segregoitunut maa. East Orange ja Glen Ridge ovat molemmat Montclairin rajanaapureita. Ensin mainitussa kaupungissa koululaisista 91 prosenttia on mustaihoisia, jälkimmäisessä mustien osuus on 4 prosenttia. East Orangessa asunnot ovat halpoja ja koulut heikkoja, Glen Ridgessä asuminen maksaa ja koulut syöttävät oppilaita huippuyliopistoihin.

Montclairin koulujen oppilaista 25 prosenttia on mustaihoisia. Kaupunki päätti jo 70-luvulla sekoittaa peruskoulunsa niin, että niiden oppilaskunta ei määräydy asuinalueen perusteella. Niinpä myös poikiemme luokkatovereista noin neljännes on mustaihoisia.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että Montclairissa vallitsisi täysi tasa-arvo. Vanhempi poikani harrastaa jalkapalloa, joka on Yhdysvalloissa kallis keskiluokan laji. Hänen joukkueessaan ei ole yhtään mustaihoista poikaa. Nuorempi poikani painii. Hänen kausimaksunsa on kymmenesosa jalkapallosta, ja seuratovereista lähes puolet mustaihoisia.

Eteläisen Montclairin kerrostaloissa on selvästi enemmän mustaihoisia kuin pohjoisen Montclairin näyttävillä omakotitaloalueilla. Kaikkein rikkaimmat, kuten talk show -juontaja Stephen Colbert, asuvat miljoonien arvoisissa kartanoissa kaupungin ylle nousevalla rinteellä.

Nopea reaktio

Montclairin asukkaista vain 11 prosenttia äänesti viime presidentinvaaleissa Donald Trumpia. Kaupunki on niin liberaali, että siitä vitsaillaan yleisesti. Montclairin asukkaat ovat sen väestön monimuotoisuudesta ylpeitä.

Mielenosoittajia toukokuun lopussa New Jerseyssä Newarkin kaupingissa.

Koulussa pohditaan paljon, miten oppilaita kohdellaan tasapuolisesti. Musta historia on osa opetussuunnitelmaa. Kahdeksanvuotias poikani tietää, keitä olivat Harriet Tubman ja Rosa Parks.

Myös Montclairissa marssittiin sen jälkeen, kun George Floyd kuoli Minneapolisissa poliisien käsissä. Yli tuhat ihmistä osoitti mieltään rasismia ja poliisiväkivaltaa vastaan. Paikalliset poliisit polvistuivat mielenosoittajien kanssa.

Silti jopa Montclairissa on Karen.

Välikohtaus tapahtui Upper Montclairissa, koko New Jerseyn varakkaimmassa naapurustossa, jossa kotitalouksien keskiansio on 170 000 euroa vuodessa. Suurten omakotitalojen tarkasti hoidetuilla nurmikoilla on kylttejä, joissa osoitetaan tukea seksuaalivähemmistöille, black lives matter -liikkeelle ja Joe Bidenille.

Montclairin maine on houkutellut naapurustoon myös koulutettuja mustia, kuten kohuvideon kuvanneet Hayatit. Sekä Fareed että Norrinda Hayat työskentelevät juristeina.

Fareed Hayat on erikoistunut mustien oikeuksien ajamiseen. Hän julkaisi videon Facebookissa ja kirjoitti saatesanoissa sen olevan todiste rasismista.

– Hän valjasti vuosisatojen väkivallan soittaessaan poliisille ja pyrki panemaan mustat naapurinsa omalle paikalleen, Hayat kirjoitti ja mainitsi sekä Susanin nimen että työnantajan.

Lienee selvää, että Hayatit tiesivät, millainen vaikutus heidän kuvaamallaan videolla on Amerikan nykyisessä ilmapiirissä. Paikalliset Facebook-ryhmät kiehuivat. Jo samana iltana kymmenet nuoret marssivat Susanin talon eteen ja kirjoittivat asfalttiin viestejä, kuten ”rasismilla ei ole täällä sijaa”.

Sosiaalisessa mediassa levitettiin Susanin koko nimeä ja tämän työnantajan puhelinnumeroa.

Raskas moukari

Karen-videoista on tullut Yhdysvalloissa ilmiö. Genren tunnetuimmat esimerkit ovat nousseet koko kansan tietoisuuteen.

New Yorkin Keskuspuiston nainen, joka väitti poliisille mustan lintubongarin uhkaavan hänen henkeään. Pariskunta, joka osoitti St. Louisissa aseilla kotinsa ohitse marssivia mielenosoittajia. Maskin käytöstä kieltäytynyt Starbucksin asiakas, joka uhkasi poliisilla tarjoilijaa.

Instagramissa on jopa tili, joka on erikoistunut Karen-videoihin. Uutta materiaalia ilmestyy päivittäin.

Videot ovat voimakas ase taistelussa rasismia vastaan. Ne tekevät arkipäiväisen sorron näkyväksi ja asettavat siihen syyllistyneet häpeänalaisiksi. Julkinen tuomio on nopea ja ankara. Yhdysvalloissa rasistinen käytös johtaa usein potkuihin, vaikka se olisi tapahtunut vapaa-ajalla.

Narratiivista on muodostunut niin voimakas, että sen käytön suhteen on oltava vastuullinen.

Kaikki riidat eivät johdu rasismista. Suurin osa suomalaisistakin tuntee ihmisiä, joita kiinnostavat naapureiden aidan korkeus ja kuistin rakennusluvat hieman liian paljon. Heitä kutsutaan kyyliksi.

Kutsumalla naapuriaan kyylän sijasta Kareniksi Fareed Hayat otti käyttöönsä painavan moukarin.

Emme voi tietää varmasti, oliko Susanin raivon takana rasismi. Voi olla, että hän ei tiedä sitä itsekään. Amerikassa ollaan kuitenkin heräämässä siihen, että valkoihoisen on aina mietittävä tarkasti miten käyttää historiasta periytyvää valta-asemaansa. Poliisin usuttaminen vähemmistön edustajien kimppuun ei ole paras tapa ratkaista naapuririitaa.

Hayatin mukaan hän oli mustana miehenä hengenvaarassa poliisin saapuessa paikalle. Suuressa osassa Yhdysvaltoja väite saattaisi pitää paikkansa, mutta tuskin sentään varakkaan osavaltion varakkaimmalla asuinalueella. Poliisi selvitti tilanteen rauhallisesti, eikä kumpikaan osapuoli esittänyt lopulta vaatimuksia.

Sen episodi jälleen kiistatta todisti, että sosiaalinen media on tällä hetkellä Yhdysvaltojen yhteiskunnallisen keskustelun tärkein väline. Kuohuttavilla videoklipeillä on enemmän vaikutusta kuin sanomalehtien pääkirjoituksilla.

Jopa Montclairissa.