Australiassa puhkesi uusi korona-aalto – taustalla epäillään olevan hotellien vartijoiden innokas karanteeniseksi asukkaiden kanssa

Ulkomailta palaavia australialaisia on sijoitettu karanteeniin valvottuihin hotelleihin.

Australiassa puhjenneen uuden koronavirusaallon epäillään saaneen alkunsa hotelleista, joihin ulkomailta palaavia on ohjattu karanteeniin. Hotellien vartijat ovat epäillysti harrastaneet seksiä karanteenissa olevien asukkaiden kanssa, kertoo New Zealand Herald -lehti.

Victorian osavaltiossa, johon kuuluu muun muassa suurkaupunki Melbourne, on jouduttu ottamaan käyttöön uusia rajoitustoimenpiteitä. Osavaltion pääministeri Daniel Andrews vahvistaa tiedon, jonka mukaan viruksen leviäminen on saattanut aiheutua hotellihenkilökunnan rikottua hyvin tunnettua ja ymmärrettyä karanteeniprotokollaa.

– Tämä ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Olen varma, että kaikki ne, joita uudelleen langetetut rajoitukset koskettavat, ovat kanssani samaa mieltä, Andrews sanoo.

Rikkomukset ovat osavaltion hallituksen ja poliisin tiedossa. Osavaltion terveyspalvelujen varajohtaja Annaliese van Diemen myöntää NZ Heraldille, että ainakin Stamford Plaza -hotellissa on rikottu määräysten mukaisia turvavälejä.

– Vartijoiden keskuudessa on ollut toivottua läheisempää kanssakäymistä, van Diemen sanoo.

Van Diemenin mukaan henkilökuntaa on paljon, ja valitettavasti moni heistä on työskennellyt jopa useita päiviä virukselle altistuneena. Huolta aiheuttaa myös se, että osa henkilökunnasta on tehnyt säännöllisesti työvuoroja eri hotelleissa ja lisäksi muita töitä vapaa-ajallaan.

Epidemia saatiin Australiassa jo kuriin, mutta uusia tartuntoja on alkanut esiintyä viime päivinä. Victorian osavaltiossa on Sydney Morning Heraldin mukaan todettu viimeisen vuorokauden aikana 77 uutta tartuntaa, mikä on uusi ennätys alueella.

Osavaltiossa on nyt yhteensä 332 tartuntaa, joiden alkuperää ei ole voitu jäljittää. Melbournen kaupunki julisti torstaina liikkumiskiellon kymmeneen eri kaupunginosaan.

Worldometerin mukaan koko maassa tartuntoja on yhteensä noin 8 000, joista noin 7 000 on parantunut. Kuolleita on 104.