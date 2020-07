Myanmarissa maanvyörymä jalokivikaivoksessa – ainakin 113 kuollut ja satoja loukussa

Kaivostyöntekijät joutuivat rankkasateiden aiheuttaman mutavyöryn alle.

Pohjois-Myanmarissa Hpakantin alueella sijaitsevassa jalokivikaivoksessa on tapahtunut maanvyörymä, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP. Ainakin 113 ihmistä on tuoreimman tiedon mukaan kuollut onnettomuudessa. Kiinalainen televisiokanava CGTN kertoo paikallisiin lähteisiin vedoten, että ainakin 200 ihmistä on jäänyt loukkuun kaivokseen.

– Rankkasateet synnyttivät muta-aallon, jonka alle työntekijät jäivät, Myanmarin pelastusviranomaiset kertovat AFP:lle,

Onnettomuus tapahtui tänä aamuna kello 6.30 paikallista aikaa, eli Suomen aikaan kolmelta yöllä.

Etsintä- ja pelastustoimet ovat edelleen käynnissä, mutta toistaiseksi tauolla voimakkaiden rankkasateiden vuoksi.

Tuhoisat maanvyörymät ja muut onnettomuudet ovat yleisiä Hpakantin alueen heikosti valvotuissa kaivoksissa.

