Trump: Black Lives Matter -muraali on ”vihan symboli”

Poliiseja Trump Towerin edustalla New Yorkin Fifth Avenuella 22. kesäkuuta 2020.

Presidentin mielestä rahat tulisi käyttää rikosten vastaiseen taisteluun.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on CNN:n mukaan kritisoinut kovin sanoin New Yorkin kaupungin viranomaisten hiljattain julkistamaa muraalisuunnitelmaa.

Mustiin ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja poliisiväkivaltaa vastustavan liikkeen tunnuslause ”Black Lives Matter” aiotaan maalata Trump Towerin edustalle Fifth Avenuella.

Kyseessä olisi toinen kerta, kun nuo sanat ilmestyvät isoilla kirjaimilla Trumpin kodin ulkopuolelle, sillä viime kuussa Washingtonin pormestari maalautti lauseen keltaisilla kirjaimilla Valkoisen talon lähellä sijaitsevalle kadulle.

New Yorkin pormestari Bill de Blasio kertoi keskiviikkona, että työt suunnitelman eteen alkavat tulevien päivien aikana. Vain päivää aiemmin New Yorkin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt budjetin, jossa kaupungin poliisivoimien määrärahoja leikataan tuntuvasti.

– New York City leikkaa poliisin rahoja miljardilla dollarilla, ja silti New Yorkin pormestari aikoo maalauttaa ison, kalliin ja keltaisen Black Lives Matter -kyltin Fifth Avenuelle, häpäisten tämän ylellisen kadun, Trump kirjoitti Twitterissä.

– Ehkä meidän mahtavat poliisivoimamme, joita tuhoaa ja halveksii pormestari, joka vihaa heitä ja suhtautuu heihin epäkunnioittavasti, eivät anna tämän vihan symbolin tulla liitetyksi New Yorkin mahtavimpaan katuun. Käyttäkää tämä raha sen sijaan rikosten vastaiseen taisteluun!