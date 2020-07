Weinsteinin puolustuksen mukaan ratkaisu on kaikkien osapuolten etu. Weinstein kiistää edelleen kaikki häntä kohtaan esitetyt syytteet.

New Yorkin oikeuskansleri Letitia James on ratkaissut elokuvamoguli Harvey Weinsteinia, 68, ja hänen yritystään vastaan vuonna 2017 nostetun ryhmäkanteen, uutisoi elokuvalehti Hollywood Reporter.

Sopimuksen mukaan vakuutusyhtiöt maksavat asianosaisille korvauksia yhteensä 46,7 miljoonan dollarin (41,6 miljoonan euron) edestä. Summa pitää sisällään muun muassa oikeudenkäyntikuluja sekä ryhmäkanteesta erillisiä Weinsteinia vastaan nostettuja kanteita.

Ryhmäkanteen nostaneita kuutta naista varten perustetaan noin 18,9 miljoonan dollarin (noin 16,8 miljoonan euron) rahasto, josta heille maksetaan korvauksia. Jokaisen heistä täytyy laatia selvitys, jossa he kuvailevat kokemuksiaan ja sen seurauksia.

Korvauksia maksetaan kahdella eri tasolla. Ensimmäisellä tasolla määrä on 7 500–150 000 dollaria (noin 6 700–134 000 euroa), kun taas toisella tasolla 7 500–750 000 dollaria (noin 6 700–668 000 euroa). Toisen tason korvauspyynnöt käy läpi erityisasiantuntija, joka arvioi ne.

– Kaiken häirinnän, uhkailun ja syrjinnän jälkeen nämä uhrit saavat vihdoin oikeutta. Olen kiitollinen, että he uskalsivat jakaa tarinansa, oikeuskansleri Letitia James sanoi Twitterissä Hollywood Reporterin mukaan.

Puolustus kiistää edelleen kaikki syytteet, mutta on yhtä mieltä siitä, että nostettujen kanteiden ratkaiseminen on kaikkien intresseissä. Sopimuksen hyväksymisen myötä kantajat menettävät lopullisesti oikeutensa nostaa syyte seksuaalirikoksista Weinsteinia tai muita kanteessa vastaajina olleita henkilöitä vastaan.

Hieman alle 19 miljoonan potin lisäksi rahaa on jyvitetty 5,4 miljoonaa dollaria (noin 4,8 miljoonaa euroa) kahdelle naiselle, jotka neuvottelivat erillisen sopimuksen. Heistä kumpikin saa 500 000 dollaria (noin 445 500 euroa).

Lisäksi yli 40 miljoonan kokonaispotista maksetaan oikeudenkäyntikuluina noin 12 miljoonaa dollaria (noin 10,7 miljoonaa euroa).

Ryhmäkanteen nostaneiden naisten asianajajat eivät olleet tyytyväisiä sopimukseen. He julkaisivat tiistaina pitkän lausunnon, jossa he arvostelivat nyt syntynyttä sopimusta epäreiluksi.

– On käsittämätöntä, että oikeuskansleri kerskailee esityksellä, joka on niin monella eri tasolla pielessä. Emme väheksy niitä uhreja, jotka tähän suostuvat, se on ymmärrettävää. Sopimus on kuitenkin hyvin epäreilu monista eri syistä, he kirjoittavat.

Weinsteinin asianajaja sanoo Hollywood Reporterille Weinsteinin keskittyvän nyt puolustamaan itseään Los Angelesissa häntä vastaan nostetuissa useissa syytteissä ja siviilikanteissa.

Weinstein tuomittiin maaliskuussa New Yorkin kaupungin tuomioistuimessa vankilaan 23 vuodeksi lukuisista seksuaalirikoksista.

Kaikkiaan yli 80 naista on syyttänyt Weinsteinia muun muassa raiskauksista tai seksuaalisesta ahdistelusta. New Yorkissa toimiva tuomioistuin on kuitenkin käsitellyt vain osaa tapauksista. Weinsteinin on kerrottu sopineen rahalla kymmeniä muita mahdollisia oikeusjuttuja.

Seksuaalirikosten vyyhti paljastui vuonna 2017 The New York Timesin kerrottua Weinsteinin ahdistelleen kymmeniä naisia. Siitä sai alkunsa #metoo-liike, jossa ihmiset kertoivat kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Weinstein tuli urallaan tunnetuksi Englantilaisen potilaan ja Rakastuneen Shakespearen kaltaisten menestyselokuvien tuottajana.