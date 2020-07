Floridan sairaaloiden päivystykset täyttyvät nyt nuorista ihmisistä

The Daily Beastin mukaan joidenkin sairaaloiden kapasiteetti alkaa olla äärirajoilla.

Floridassa sairaaloiden päivystykset täyttyvät nyt juhlivista nuorista ihmisistä, kertoo The Daily Beast -uutissivusto.

Koronatartuntojen saaneiden joukossa on yhä enemmän parikymppisiä ja kolmekymppisiä. Joidenkin sairaaloiden kapasiteetti alkaa olla äärirajoilla.

– Tiedämme datan perusteella, että trendinä ovat nuoremmat ihmiset. Meillä on aika hyvä käsitys siitä, että se liittyy nuorten käytökseen, jossa he lähtevät ulos baareihin ja kotibileisiin, toteaa Floridan yliopiston epidemiologian professori Cindy Prins.

– Meillä on tapana ottaa enemmän riskejä ja elää hetkessä, kun olemme nuoria. He saattavat uskoa, ettei heillä ole vaaraa joutua sairaalaan, mutta he ovat riski muille.

Kun osavaltio oli lockdown-sulkutilassa, paikallisella klinikalla oli päiviä, jolloin yksikään ihminen ei hakeutunut hoitoon koronaoireiden takia. Tilanne on muuttunut.

– Nyt tulee noin kymmenen päivässä. Minulla oli eilisiltana seitsemän, kun olin vuorossa. Kaikki hoitamani ihmiset ovat iältään noin 25–50-vuotiaita, nimettömänä pysyttelevä sairaanhoitaja sanoo.

Sellaisilla potilailla on usein vain lieviä oireita, ja heidät kotiutetaan nopeasti. Vaarana on, että virus leviää iäkkäämpiin perheenjäseniin ja muihin läheisiin, mikäli karanteeniohjeistusta ei noudateta kunnolla.

Miami Herald -lehden mukaan Floridassa todettiin viikolla 26 peräti 43 964 uutta koronatapausta.

Yhdysvaltojen johtava tartuntatautiasiantuntija Anthony Fauci varoitti aiemmin tällä viikolla maan lainsäätäjiä siitä, ettei hän yllättyisi, mikäli uusia koronatartuntoja ilmenisi jossakin vaiheessa jopa 100 000 päivässä. Asiasta uutisoi CNN verkkosivuillaan.

– Meillä on nyt runsaat 40 000 tapausta päivässä. Mikäli kurssi ei käänny, en yllättyisi, jos se nousisi 100 000:een päivässä. Joten olen erittäin huolissani, Fauci sanoi tiistain kuulemisessa Capitol Hillillä.

Koronatoimia johtavaan ”iskuryhmään” kuuluva Fauci on ihmeissään siitä, että ihmiset pakkautuvat joukkoihin eivätkä käytä maskeja. Hänen mukaansa viranomaisten antamiin ohjeisiin ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, kun rajoituksia on purettu.

– Olemme jatkossakin suurissa ongelmissa. Tulee paljon haittaa, jos se ei lopu.

Uutistoimisto Reutersin mukaan koronatartunnat ovat yli kaksinkertaistuneet ainakin kymmenessä osavaltiossa kesäkuun aikana.

– En ole tyytyväinen siihen, mitä on meneillään, koska olemme menossa väärään suuntaan, jos katsotte uusien tapausten käyriä. Joten meidän todella pitää tehdä asialle jotakin ja meidän pitää tehdä se nopeasti, tiivisti Fauci.