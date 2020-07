Kreikan turistikausi käynnistyy: Lennot lomasaarille alkoivat jälleen

Turistikauden onnistuminen on Kreikalle hyvin tärkeää, sillä maan bruttokansantuotteesta noin neljännes koostuu turismista saaduista tuloista.

Kreikka käynnisti keskiviikkona sisäisen lentoliikenteen maan lomasaarille. Maa pyrkii pelastamaan osan turistisesongin tulovirrasta, joka on tyrehtynyt koronaviruspandemian takia.

Maan lentokentiltä lähtee keskiviikkona yli sata lentoa kohti suosittuja lomakohteita, kuten Korfua, Santorinia, Rodosta ja Kreetaa.

Lentomatkustajien on täytettävä kysely ennen lentoa. Vastausten perusteella seulotaan koronatestattavat ihmiset, jotka joutuvat odottamaan testituloksia lomamajoituksessa.

Kreikka on avautunut myös kansainvälisille lentomatkustajille. Italiasta pääsee Kreikkaan jälleen lautalla.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakis luonnehti käynnistynyttä turistikautta hyvin vaikeaksi.

– Teemme parhaamme, Mitsotakis sanoi.

Kreikka on onnistunut pitämään koronaviruksen hyvin aisoissa. Maassa on todettu noin 3 400 koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on hieman alle 200. Miljoonaa asukasta kohti kuolemia on Kreikassa 18, Suomessa vastaava luku on 59.