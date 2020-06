Nauloja päähän, salaliittoja, tapaaminen paholaisen kanssa – koronapotilaat kertovat kokemistaan rajuista harhoista: ”Voi hyvä jumala, se oli pelottavaa”

Arviolta yli puolet teho-osastoilla hoidetuista koronapotilaista on kärsinyt eri asteisista harhoista ja hallusinaatioista, kertoo yhdysvaltalaistutkimus.

Useat koronaviruspotilaat ovat kertoneet kärsineensä tehohoitojaksonsa aikana eri asteisista harhoista ja hallusinaatioista, kertoo New York Times.

Asiantuntijoiden mukaan kyse on niin sanotusta sairaaladeliriumista, jota on aiemmin tavattu pääasiassa ikääntyneillä potilailla, joilla on jo valmiiksi dementiaoireita. Nyt useat eri-ikäiset koronaviruspotilaat kertovat delirium-kokemuksistaan.

Tennesseeläinen Kim Victory, 31, makasi halvaantuneena sängyssään, ja hänet aiottiin polttaa elävältä. Juuri ajoissa joku tuli pelastamaan hänet, mutta samassa hän muuttui jääveistokseksi risteilyaluksen buffetravintolassa. Seuraavana hetkenä hän oli tutkimuskohteena japanilaisessa laboratoriossa, minkä jälkeen kissat hyökkäsivät hänen kimppuunsa.

Painajaismaiset harhat saivat Victoryn hyvin levottomaksi. Niiden seurauksena hän muun muassa repi hengityskoneensa letkun irti ja putosi tuolilta teho-osaston lattialle.

– Se kaikki tuntui todella aidolta. Olin valtavan peloissani, Victory kertoo NY Timesille.

Sairaaloiden ja tutkijoiden raporttien perusteella näyttää siltä, että jopa kaksi kolmesta tai kolme neljästä teho-osasto hoidossa olleista koronaviruspotilaista on kärsinyt jonkinasteisista harhoista ja hallusinaatioista.

Oireilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Sairaalahoidon pitkittymisen ja hitaamman palautumisen lisäksi ne voivat aiheuttaa muun muassa masennusta ja post-traumaattisen stressireaktion. Aiemmin hyvässä kunnossa olleet iäkkäämmät potilaat voivat sairastua dementiaan tai jopa kuolla ennenaikaisesti.

Pandemia kokoaa yhteen kaikki deliriumin ainekset: pitkiä jaksoja hengityskoneessa, voimakkaita unilääkkeitä ja rauhoittavia, heikkolaatuista unta. Lisäksi potilaat ovat enimmäkseen liikuntakyvyttömiä ja sosiaalinen kanssakäyminen on vähäistä.

– Se on täydellinen yhdistelmä aiheuttamaan sekavuutta. Se todella, todella on, sanoo johtava delirium-asiantuntija Sharon Inouye NY Timesille.

” Kysyin lääkäriltä, onko ovi luodinkestävä? Rauhoittaakseen minua hän vastasi myöntävästi.

69-vuotias yritysjohtaja Ron Temko ei voinut puhua suuhunsa asennetun happiletkun takia. Hänen perheensä tapasi häntä sairaalassa etäyhteyden välityksellä, ja Temko kommunikoi heidän kanssaan kynän ja paperin avulla.

Hän kirjoitti tärisevin käsin paperille ”AK-47”, ja osoitti kaulaansa. AK-47 on tunnettu toisen maailmansodan aikainen neuvostoliittovalmisteinen rynnäkkökivääri.

– Hän haluaa, että tapamme hänet, hänen poikansa henkäisi Temkon ja hänen vaimonsa mukaan.

Temko vietti sairaalassa kaksi kuukautta. Hän kertoo, että tappoehdotus kumpusi harhoista, joita hän näki sairaalassa ollessaan. Hän kuvitteli olevansa siepattuna.

– Minulla oli vainoharhainen vaihe, jolloin luulin, että meneillään on jonkinlainen salaliitto minua vastaan, Temko kertoo.

Temkon harhat alkoivat, kun hänen vointinsa huononi ja hänelle jouduttiin antamaan vahvempia lääkkeitä, jotka aiheuttivat hänessä sekavuutta. Lääkäreiden mukaan muuta vaihtoehtoa ei ollut.

Toistuvat hoitajien vierailut sekoittivat Temkon unirytmin, minkä vuoksi hän torkkui päivisin ja kärsi öisin unettomuudesta ja levottomuudesta. Hallusinaatioissaan Temko näki pyörivän ihmisen pään.

– Joka kerta, kun se tuli esiin, joku iski naulan siihen ja näin, että henkilö oli yhä elossa, Temko kertoo.

Vain lyhyen aikaa teho-osastolla viettänyt radiojuontaja Anatolio José Rios, 57, kertoo myös kärsineensä harhoista hoitojaksonsa aikana. Kun hänen lääkeannostustaan nostettiin, hän kuuli räjähdyksiä, näki valonvälähdyksiä ja unia, joissa ihmiset rukoilivat hänen puolestaan.

– Voi hyvä jumala, se oli pelottavaa. Kun avasin silmäni, näin samat lääkärit ja samat hoitajat, jotka rukoilivat puolestani unessa, Rios kertoo.

Hän näki kuolleita ihmisiä makaamassa pitkin sairaalan lattioita ja oli vakuuttunut, että ihmiset huoneen ulkopuolella olivat aseistautuneita ja uhkasivat häntä.

– Kysyin lääkäriltä, onko ovi luodinkestävä? Rauhoittaakseen minua hän vastasi myöntävästi.

Kun sairaalan työntäkijä roikotti hänen edessään paperilappua, Rios luuli sitä hirttosilmukaksi ja pelkäsi tulevansa hirtetyksi.

Toukokuussa hänen isänsä kuoli koronavirukseen, mikä sai hänet muistamaan yhden unohtamansa hallusinaation, jossa hän tapasi paholaisen.

– Kysyin häneltä, saanko toisen mahdollisuuden. Hän vastasi: ”Kyllä, mutta sillä on hintansa”. Luulen, että se hinta oli isäni, Rios sanoo.