Sisäpiiriläiset paljastavat CNN:lle Trumpin puheluita valtiojohtajille: Sanoi Merkelille ”uskomattomia” asioita – Putinin kanssa kuin ”kaksi miestä höyrysaunassa”

Uutiskanava on haastatellut yli kymmentä lähdettä, jotka ovat tietoisia presidentin puhelinkeskusteluista muiden johtajien kanssa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump antoi periksi itsevaltaisille johtajille ja kohteli kaltoin liittolaisia sadoissa puheluissaan eri maiden johtajille, mikä sai jotkut Trumpin hallinnon virkamiehistä uskomaan, että presidentti muodosti uhan Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle, CNN uutisoi.

Tv-kanava on haastatellut yli kymmentä virkamiestä, jotka ovat joko itse kuunnelleet presidentin puheluja tai saaneet yksityiskohtaiset tiivistelmät puheluista pian niiden jälkeen. Lähteiden kertoma on pitkälti linjassa esimerkiksi Trumpin entisen neuvonantajan John Boltonin kertoman kanssa.

Lähteiden mukaan Trump suhtautuu erittäin kriittisesti Yhdysvaltojen liittolaisiin ja etenkin naisjohtajiin kuten Saksan liittokansleri Angela Merkeliin ja aiemmin Britannian ex-pääministeriin Theresa Mayhin.

– Jotkut asiat, joita hän sanoi Angela Merkelille ovat yksinkertaisesti uskomattomia: hän kutsui Merkeliä ”tyhmäksi” ja syytti Merkeliä siitä, että tämä on venäläisten nukke... Hän on tiukin niiden suhteen, joita pitää heikkoina ja heikoin niiden kohdalla, joiden kanssa pitäisi olla kova.

Lähteiden mukaan Trump pitää Angela Merkeliä heikkona.

Saksalaislähde vahvistaa, että Trumpin puhelut Merkelille ovat ”niin epätavallisia,” että Berliinissä noudatetaan erityiskäytäntöjä, joiden tarkoituksena on varmistaa, ettei puheluiden sisältö vuoda julkisuuteen. Saksalaislähteen mukaan Trumpin käytös on ”hyvin aggressiivista”.

Lähteet kertovat muun muassa, kuinka keskusteluissaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Trump lähinnä keskittyi puhumaan itsestään ja haukkui edeltäjiään heikoiksi.

– Kaksi miestä höyrysaunassa, lähde kuvaili keskustelujen sävyä.

Trumpin avustajat olivat usein ällikällä lyötyjä, kun Trump vaikutti hakevan Putinin ihailua ja hyväksyntää samalla, kun jätti huomioimatta asiantuntijat ja tärkeät asiat kuten ihmisoikeudet ja aseiden valvontaa koskevan sopimuksen.

– Hän on antanut Venäjälle oljenkorren....koska ei ole epäilystäkään siitä, että he ovat laskeva valta....Hän pelaa sellaisten asioiden kanssa, joita ei ymmärrä ja hän antaa heille valtaa, jota he käyttäisivät (aggressiivisesti).

Trump on usein sanonut, että hänellä on hyvä suhde Venäjään.

Lähteet antoivat esimerkkinä tästä Trumpin päätöksen vetää joukkoja Syyriasta. Päätös hyödytti Turkkia ja Venäjää.

Trumpin kerrotaan puhuneen eniten Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Trumpin avustajien kerrotaan huolestuneen siitä, että Erdogan jatkuvasti painosti Trumpia tekemään myönnytyksiä ja palveluksia. Joskus Erdoganin pyynnöt suututtivat Trumpin.

Erityisen huolestuttavana nähtiin kuitenkin se, että Erdogan ohitti tavanomaiset kansallisen turvallisuuden neuvoston protokollat ja käytännöt tavoittaessaan presidentin. Erdoganin kerrotaan soittaneen joskus Valkoiseen taloon ainakin kahdesti viikossa ja hänet yhdistettiin suoraan Trumpille, kuten Yhdysvaltain presidentti oli määrännyt.

Trumpin kerrotaan puhuvan Erdoganin kanssa joskus jopa useita kertoja viikossa.

CNN:n lähteiden mukaan Trump puhuu usein muiden johtajien kanssa ilman, että olisi lainkaan perehtynyt esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:n hänelle tarjoamaan materiaaliin. Hyvä esimerkki tästä saatiin CNN:n lähteiden mukaan Helsingissä vuonna 2018, kun Trump vaikutti kiistävän Yhdysvaltojen tiedusteluyhteisön näkemyksen siitä, että Venäjä oli vaikuttanut vuoden 2016 vaaleihin.

Trump kohautti hänen ja Putinin yhteisessä tiedotustilaisuudessa antamalla ymmärtää, että uskoi ennemmin Putinia kuin oman maansa tiedusteluelimiä.

Trumpin puhelut valtionjohtajien kanssa ovat kiinnostaneet etenkin sen jälkeen, kun häntä vastaan nostettiin virkasyyte. Syytteen taustalla oli Trumpin puhelu Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Trumpia ei äänestetty viralta pantavaksi kuitenkaan senaatissa.

Trump pyysi Zelenskyiltä palvelusta ja otti tämän jälkeen puheeksi vuoden 2016 ja poliittisen kilpailijansa Joe Bidenin. Samoihin aikoihin Ukrainalle myönnetty sotilasapu oli pidätetty.