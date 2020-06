Seattlen mielenosoittajat perustivat ”poliisivapaan” alueen – jo kaksi ihmistä kuollut ja kolme loukkaantunut ammuskeluissa

”Poliisivapaa” alue on noin kuuden korttelin kokoinen.

Seattlen ”poliisivapaalla” alueella on tapahtunut jo neljäs ampuminen sen jälkeen, kun noin kuuden korttelin kokoinen alue vallattiin kesäkuun alkupuolella, BBC uutisoi. Maanantain vastaisena yönä tapahtuneessa ammuskelussa kuoli 16-vuotias teini. Toinen uhri, 14-vuotias teini, on tehohoidossa.

Aluetta, jolla ammuskelu tapahtui, kutsuttiin ensiksi Captiol Hillin autonomiseksi vyöhykkeeksi ja sittemmin Captiol Hillin valtausprotestiksi (Chop). Se muodostui George Floydin tappamisen myötä leimahtaneissa mielenosoituksissa.

Mielenosoittajien telttoja vallatulla alueella Seattlessa.

Protesti on poliisiväkivaltaa vastaan. Alueesta tuli poliisien ja protestien välinen taistelutanner, minkä takia kuvernööri lähetti paikalle kansalliskaartin ja pormestari asetti ulkonaliikkumiskiellon.

Myöhemmin pormestari siirsi poliisipiirin muualle ja alueella ollut poliisilaitos suljettiin.

Ensimmäinen ampumavälikohtaus tapahtui 20. kesäkuuta. Tuolloin 19-vuotias mies kuoli ja 33-vuotias mies loukkaantui.

Seuraavana päivänä tapahtuneessa ammuskelussa loukkaantui 17-vuotias poika ja sitä seuraavana päivänä yksi ihminen loukkaantui ammuskelussa.

– Kaksi miestä on kuollut. Kaksi miestä on kuollut. Ja lapsi, 14-vuotias on sairaalassa emmekä tiedä, mitä hänelle tapahtuu. Olemme saaneet tarpeeksemme, sanoi Seattlen poliisipäällikkö Carmen Best KUOW-radiokanavalle.

Pormestari siirsi CHOP-alueen poliisilaitoksen muualle.

Silminnäkijät kertoivat toimittajille, kuinka valkoinen auto oli kaahannut Cal Andersonin puistoon kello kolmen maissa aamuyöllä. Pian sen jälkeen, kun auto poistui puistoalueelta, kuului ammuskelua.

Vaikka ”poliisivapaata” aluetta kuvaillaan turvattomaksi öisin, mielenosoittajat eivät ole yhtä mieltä siitä, pitäisikö alueelta lähteä, paikalliskanava KOMO News kertoo.