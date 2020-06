Kirjeenvaihtajan kommentti: Koronaviruksesta tuli USA:ssa politiikkaa – vastapuolen syyttäminen ei järkyttäviä tartuntalukuja latista

Amerikkalaisten olisi parempi keskittyä lääketieteeseen kuin politiikkaan, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Kun koronavirus ruuhkautti huhtikuussa Yhdysvaltain itärannikon hautaustoimistot, jotkut kommentaattorit arvioivat, että kuumuus ja kosteus voivat hidastaa viruksen leviämistä kesän koittaessa.

Se kuulosti toiveajattelulta, sillä samaan aikaan Ecuadorissa virus tappoi ihmisiä niin paljon, että arkut loppuivat kesken ja ruumiita makasi kaduilla. Ecuadorissa huhtikuun keskilämpötila on lähes 28 astetta ja ilmankosteus yli 70 prosenttia.

Viime viikot ovat saaneet amerikkalaisetkin huomaamaan, että virus ei lämmintä pelkää. Esimerkiksi Arizonassa, Floridassa ja Texasissa todettujen tartuntojen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Koska Yhdysvallat on poliittisesti täysin kahtia jakautunut maa, liberaalimedian reaktio on ollut ennustettava: kaikkia koronakurimuksessa nyt kieriskeleviä osavaltiota johtaa republikaaninen kuvernööri, ja heidän intonsa avata talous liian aikaisin johtaa nyt tartuntapiikkeihin.

Kun koronavirus tappoi keväällä kymmeniä tuhansia ihmisiä demokraattien hallitsemissa osavaltioissa, samat mediat vierittivät syyn presidentti Donald Trumpin harteille. Konservatiivit sen sijaan löysivät syyn demokraattikuvernööreistä.

Syyttely on ennustettavaa, tylsää ja älyllisesti laiskaa. Jos koronaviruksen leviämistä haluaa analysoida, politiikan sijaan olisi parempi keskittyä lääketieteeseen.

Aerosolit lentelevät

Viimeisen puolen vuoden aikana tieto koronaviruksen käyttäytymisestä on jatkuvasti kasvanut. Yksi tärkeimmistä havainnoista on se, että virus leviää erityisesti sisätiloissa, joissa pienet hengityksessä erittyvät aerosolit voivat leijailla ilmassa tuntikausia.

Aerosoleja tulee sitä enemmän, mitä enemmän ihmiset yskivät, aivastelevat, puhuvat, laulavat ja huutavat. Mitä enemmän ihminen altistuu virusta kantaville aerosoleille, sitä todennäköisemmin hän saa tartunnan.

Mitä ihmiset tekevät, kun sää lämpenee? Suomalaisille vastaus on selvä: silloin vietetään enemmän aikaa ulkona. Ja kas kummaa, Suomessa tartuntojen määrä on pudonnut lähes olemattomaksi. Samoin on käynyt ympäri Eurooppaa.

No eikö amerikkalainen käyttäydy samalla tavalla? Riippuu siitä, missä hän asuu. Asun itse koillisessa New Jerseyn osavaltiossa, ja täällä puistot ja urheilukentät täyttyvät joka päivä liikuntaa harrastavista ihmisistä. Ravintolat saivat hiljattain avata terassinsa, ja niillä viihtyy paljon väkeä nauttimasta auringosta talven jälkeen.

Yhdysvallat on kuitenkin iso maa, ja sen ilmasto on vaihteleva. Eteläisissä osavaltioissa on tällä hetkellä sietämättömän kuuma. Esimerkiksi Floridan Miamissa ylin päivälämpötila oli viime viikolla joka päivä 34 celsiusastetta. Silloin ei tee mieli olla terassilla, silloin kaipaa ilmastoituihin sisätiloihin.

Viruskurimuksessa tällä hetkellä kärvistelevät osavaltiot avasivat baarit ja ravintolat jo toukokuussa. Silloin pelättiin viruspiikkiä, mutta sitä ei tullutkaan. Piikkiä ei tullut myöskään kesäkuun alun suurista mielenosoituksista. Vasta nyt, kun kuumuus on patistanut ihmiset sisätiloihin, tartunnat ovat lähteneet nousuun.

Tartunnan saaneista valtaosa on nuoria aikuisia, sitä väestönosaa, joka baareissa ja yökerhoissa viihtyy. Musiikin ollessa kovalla he huutavat toisilleen. Ja kun musiikki miellyttää, he saattavat laulaa mukana. Aerosolit lentelevät.

Löytyykö sopu?

Floridan, Texasin ja Arizonan kuvernöörejä voidaan aivan perustellusti arvostella siitä, että he avasivat baarit ja yökerhot liian aikaisin. Jokainen heistä on kuitenkin tunnustanut virheensä ja sulkenut baarit uudelleen.

Presidentti Trumpia voidaan syyttää siitä, että hän ei luota tieteelliseen tietoon ja on enemmän huolissaan taloudesta kuin kansanterveydestä. Voidaan kuitenkin kysyä, olisiko Hillary Clinton presidenttinä voinut hoitaa pandemiaa paljon sen paremmin. Liittovaltiossa presidentin valta on rajallinen, eivätkä republikaanikuvernöörit olisi hänen suosituksiaan nikottelematta noudattaneet.

Republikaaneja yleisesti voidaan syyttää kasvomaskien politisoinnista. Demokraattisissa osavaltioissa niiden käyttö on paljon yleisempää kuin republikaanisissa. Kun edustajainhuoneen koronavirusvaliokunta kokoontui perjantaina, sen kaikki demokraattijäsenet käyttivät maskia ja kaikki republikaanit olivat ilman.

Vaikka republikaanit hellivät yksilönvapautta, pandemiassa terveyden pitäisi olla etusijalla. Maskin käyttäjä levittää aerosoleja huomattavasti vähemmän kuin maskiton ihminen ja estää näin viruksen leviämisen.

Hyvä uutinen on se, että vaikka uusien tartuntojen määrä Yhdysvalloissa on viiden viime päivän ollut korkeammalla kuin koskaan pandemian aikana, viruksen aiheuttamat kuolemat ovat edelleen laskussa. Siihen vaikuttaa ainakin se, että tartuntoja todetaan keskimäärin paljon nuoremmissa ihmisissä kuin pandemian alussa.

New Hampshiressa, Rhode Islandissa, Minnesotassa ja Connecticutisssa yli 70 prosenttia koronavirukseen kuolleista on ollut vanhainkotien asukkaita. Etelässä virus on onnistuttu paremmin pitämään poissa hoitolaitoksista, tosin tästäkään ei paljon liberaalimediassa kiitosta jaeta.

Mikäli amerikkalaiset pystyvät jättämään politikoinnin vähemmälle ja keskittymään viruksen kukistamiseen yhteistuumin toisiltaan oppien, täydellinen katastrofi voidaan vielä välttää. Suuri kysymys on, kykenevätkö he siihen, kun vaaleihin on vain neljä kuukautta aikaa.