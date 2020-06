Ongelma ei ole välitön, mutta virusta on pidettävä silmällä, tutkijat sanovat.

Tutkijat ovat tunnistaneet Kiinassa uuden influenssaviruksen, jolla on ”potentiaalia aiheuttaa pandemia”, kertoo BBC.

BBC:n mukaan virus ilmaantui hiljattain ja se elää sioissa, mutta se voi tarttua myös ihmiseen.

Tutkijat ovat nyt huolissaan siitä, että virus mutatoituisi sellaiseksi, että se voisi tarttua ihmisestä ihmiseen. Tällöin virus voisi myös laukaista maailmanlaajuisen epidemian.

Vaikka kyseessä ei ole mikään välitön ongelma, tutkijat sanovat, että viruksella on kaikki ”tunnusmerkit” sille, että se saattaisi sopeutua ihmisiin ja tarvitsee siksi tarkkaa seurantaa.

Koska virus on uusi, ihmisillä olisi siihen vähän tai ei ollenkaan immuniteettia, BBC huomauttaa.

Tutkijat kirjoittivat viruksesta tieteellisessä Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä. Heidän mukaansa viruksen leviämisen kontrollointi sikatiloilla täytyy aloittaa nopeasti. Sianlihateollisuudessa työskenteleviä ihmisiä on myös syytä alkaa seurata nopeasti viruksen varalta.

Uusi virus on samankaltainen kuin viimeisimmän influenssapandemian aiheuttanut virus, eli A/H1N1pdm09 – tuttavallisemmin sikainfluenssa.

Vuonna 2009 Meksikosta maailmalle levinnyt sikainfluenssa oli vähemmän tappava kuin alun perin pelättiin, BBC:n mukaan pääasiassa siksi, että vanhoilla ihmisillä oli siihen jonkin verran immuniteettia. Ilmeisesti immuniteetti oli peräisin samankaltaisesta influenssaviruksesta, joka kiersi maailmalla vuosia aiemmin.

Uusi virus ei ole toistaiseksi aiheuttanut minkäänlaista uhkaa. Brittiläisen Notthingham Universityn professori Kin-Chow Chang ja hänen kollegansa kuitenkin sanovat, että sitä pitää pitää silmällä.

Uusi virus on saanut nimen G4 EA H1N1. Se voi kasvaa ja monistautua ihmisen hengitysteissä sijaitsevissa soluissa.

Nykyiset influenssarokotteet eivät näyttäisi tehoavan nyt löydettyä virusta vastaan. BBC:n mukaan rokotetta voitaisiin kuitenkin muuttaa toimivaan myös tätä virusta vastaan, jos tarve tulee.

– Juuri nyt olemme kiinnittäneet huomiomme koronavirukseen ja hyvä niin. Emme kuitenkaan voi unohtaa muita potentiaalisesti vaarallisia uusia viruksia, Kin-Chow Chang toteaa BBC:n mukaan.

Vaikka uusi virus ei ole välitön ongelma, hänen mukaansa sitä ei pitäisi jättää täysin huomiotta.

BBC:n haastattelema professori James Wood Cambridgen yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta sanoo, että tutkimus muistuttaa, että koko ajan on riski uusien patogeenien syntymiselle. Hänen mukaansa tuotantoeläimet, joiden kanssa ihmisillä on enemmän kontaktia kuin villieläinten kanssa, saattavat toimia pandemiaa aiheuttavien virusten lähteenä.