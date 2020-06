Norrbottenin läänissä Pohjois-Ruotsissa on saatu huonoja tuloksia koronan suhteen.

Vain alle kahdelle prosentille testatuista henkilöistä oli muodostunut koronaviruksen vasta-aineita.

Norrbottenin läänissä Pohjois-Ruotsissa tehdyn tutkimuksen perusteella koronaviruksen vasta-aineita muodostuu paljon vähemmän kuin asiantuntijat toivoivat, uutisoi Aftonbladet.

500 testatusta henkilöstä vain noin 1,9 prosentille oli muodostunut vasta-aineita. Testatut henkilöt valittiin satunnaisesti 20–80-vuotiaiden joukosta. Laumasuojasta voidaan alkaa puhua 20–30 prosentin kohdalla.

– Laumasuojan muodostumisessa kestää hyvin kauan, eikä sitä välttämättä saavuteta koskaan, kuuluu tutkimuksen johtopäätös.

Tartuntatautilääkäri Anders Nystedt on avoimen pettynyt tuloksiin. Nystedt sanoi SVT:lle huhtikuussa, että Norrbottenin alueen tavoitteena on muodostaa koronavirukselle laumasuoja.

– Tämä oli yllättävän alhainen tulos. Olisin etukäteen veikannut noin 5–10 prosenttia, Nystedt kommentoi Aftonbladetille.

Nystedtin mukaan tämä tarkoittaa, että koronaviruksen kanssa joudutaan elämään vielä kauan. Hän epäilee, että muualla Ruotsissa ollaan todennäköisesti samassa tilanteessa.

– Laumasuojasta voidaan alkaa puhua vasta, kun vasta-aineita on noin 20–30 prosentilla väestöstä. Jos pääsemme kolmessa kuukaudessa vajaaseen kahteen prosenttiin, on selvää, että edessä on vielä pitkä matka, Nystedt sanoo.

Viime viikkoina Norrbottenin lääniin kuuluva Jällivaara on ollut koronakeskustelun keskiössä. Tartunnat Jällivaarassa lähtivät aivan yllättäen tiukkaan nousuun, ja paikalliset ovat huutaneet jo Suomea avuksi.

Vasta-ainetutkimuksen aineisto on kerätty touko-kesäkuun vaihteessa, joten Jällivaaran tartuntapiikki ei ole siinä vielä mukana.