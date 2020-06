Aktivistit vaativat kuolemantuomion kumoamista.

Eläintenoikeuksien puolustajat vetoavat Italiassa viranomaisiin, jotta nämä kumoaisivat kuolemantuomion, joka on annettu pohjoisitalialaiselle karhulle.

Tuomion saanut mesikämmen hyökkäsi Trentinon maakunnassa isän ja pojan päälle. Tapaus sattui vaellusreitillä.

Asiasta kertoo CNN.

Fabio Misseroni, 59, ja hänen poikansa Christian Misseroni, 28, olivat patikoimassa maanantaina Mount Pellerin vuorella, kun karhu hyppäsi heidän eteensä.

Poika kertoi CNN:lle, että karhu ehti purra häntä jalkaan, ennen kuin hänen isänsä hyppäsi kontion selkään ja poika pääsi pakenemaan. Sen jälkeen karhu puri isää, jonka jalka murtui kolmesta kohtaa. Poika hyppi ylös ja alas ja taputti käsiään yhteen häiritäkseen otsoa. Tämän jälkeen eläin juoksi metsään.

Italian kansallisen ympäristön suojelu- ja tutkimusinstituutin säädösten mukaan karhut, jotka hyökkäävät ihmisten kimppuun, on lopetettava.

Hyökkäyksen jälkeen Trentinon alueen kuvernööri Maurizio Fugatti antoi käskyn karhun kiinniottamiseksi ja tappamiseksi. Viranomaiset yrittävät tunnistaa oikean karhun dna:n perusteella.

Alueella on ollut lukuisia karhuhyökkäyksiä menneinä vuosina. Paikallisilla viranomaisilla on tietokanta karhujen dna-näytteistä, joita on kerätty eläinten jätöksistä, turkeista ja syljestä. Dna:n ja oikean karhun yhdistämiseen käytetään valvontakameroita.

Italialainen eläinoikeusjärjestö Animalisti Italiani ja kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF on vedonnut alueen paikallishallintoon, jotta se lopettaisi eläimen etsimisen siihen asti, kunnes asiasta on tehty tarkka tutkinta. Tutkinnan tarkoitus olisi esimerkiksi selvittää, ovatko isä ja poika tehneet karhulle jotain suututtaakseen sen. Miehet ovat kiistäneet tämän.

Lähes 15 000 ihmistä on CNN:n mukaan allekirjoittanut WWF:n vetoomuksen karhun pelastamiseksi. Vetoomus vaatii karhun kuolemantuomion välitöntä kumoamista.

Myös Italian ympäristöministeri Sergio Costa on puuttunut peliin. Hän kirjoitti kuvernöörille kirjeen, jossa kertoi olevansa karhun tappamista vastaan. Hänen mukaansa karhu saattoi olla naaras, joka suojeli pentujaan.