Kartta paljastaa karun totuuden: Korona ei ole Ruotsissa enää vain muutaman paikan vitsaus – lähes koko maa helottaa nyt punaisena

Ruotsissa koronaepidemiaa ei tilastojen valossa ole saatu kuriin, vaikka vakavien tautitapausten määrä onkin laskenut.

Euroopan tautikeskuksen tuoreissa koronatilastoissa Ruotsi korostuu yhä niin koko maailman tasolla kuin Euroopan tasolla. Itse asiassa Euroopan kuvassa Ruotsi on ainoa maa, jonka useat läänit hehkuvat tumman punaisena kertoen, että alueilla on viimeisen parin viikon aikana todettu yli 120 koronatapausta 100 000 asukasta kohden.

Esimerkiksi Suomessa ”pahimmilla alueilla” tartuntoja on vahvistettu alle 20 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Tilastot myös paljastavat, että Ruotsin koronaongelma ulottuu laajemmalle kuin Tukholman ja Jällivaaran alueet.

Tukholma oli epidemian keskiössä etenkin keväällä. Juhannusviikolla eli viikolla 25 Tukholman alueella todettiin kuitenkin 1 935 uutta tautitapausta. Viikkoina 22–24 uusien tartuntojen määrä oli 1 200 kieppeillä.

Tukholman alueen tiedotteen mukaan 22.–25. kesäkuuta uusia tartuntoja oli tilastoitu 1567. Kansanterveysviranomaisten tilasto tartunnoista viikkotasolla koostetaan aina torstaisin.

Ihmisiä nauttimasta helteestä Tukholmassa viime viikolla.

Viime aikoina huomio on kohdistunut etenkin Norrbottenin läänissä sijaitsevaan Jällivaaraan, jossa juhannuksen tienoilla puhjennut epidemia on johtanut satoihin uusiin tartuntoihin pienessä kunnassa.

Kansanterveysviranomaisten tilastojen mukaan viikolla 24 Norrbottenissa tilastoitiin 180 uutta tartuntaa ja viikolla 25 yhteensä 255 uutta tartuntaa. Aiemmin viikkotartuntojen määrä oli pysynyt alle sadassa.

Kuitenkin punaisella hehkuvat esimerkiksi Jämtlandin lääni ja Gävleborgin lääni Tukholman pohjoispuolella. Eniten tartuntoja Jämtlandissa on todettu Bräcken kunnassa, vaikka kunnanjohtaja Bengt Flykt vakuutti SVT:lle viime viikolla, että kaikkia varotoimenpiteitä oli noudatettu.

– Jos edes Britannian pääministeriä ei onnistuta suojelemaan, mitä odotetaan, että yksi kunta Norlannin sisämaassa voisi tehdä?

Reilun 6 000 asukkaan kunnassa on todettu 85 tartuntaa.

Yksi syy kunnan koronatilanteeseen on, että virus on päässyt leviämään hoivakodeissa. SVT:n mukaan kunnassa on 11 hoivakodin asukasta kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koronaepidemia ei Ruotsissa ole vielä ohi. Kuvassa suojavarusteisiin pukeutunut teho-osaston hoitaja.

Gävleborgissa puolestaan havaittiin noin 30 uutta tartuntaa opiskelijajuhlien jälkeen, Expressen uutisoi 18. kesäkuuta. Hela Hälsingland -julkaisun mukaan tartuntojen uskotaan levinneen eräänlaisen ruokaleikin kautta.

Gävleborgin tartuntatautilääkäri Christian Ehrenborg ei vahvistanut tietoja ruokaleikistä, mutta vahvisti opiskelijoiden keskuudessa todetut tartunnat.

– Olemme nähneet tartuntaryppään opiskelijoiden ja heidän läheistensä keskuudessa liittyen opiskelijajuhlaan ulkona. Vain tämän voin sanoa, Ehrenborg sanoi SVT:lle.

– Tämä tartuntarypäs on osoitus siitä, että emme kykene enää pitämään samoja etäisyyksiä kuin aiemmin.

Punaisena hehkuvat myös Etelä-Ruotsissa Länsi-Götanmaan, Jönköpingin ja Itä-Götanmaan läänit.

Väkijoukko kokoontui osoittamaan solidaarisuuttaan Yhdysvaltojen Black Lives Matter -liikkeelle Göteborgissa kesäkuun alussa.

Kesäkuun alussa herätti huolta etenkin Länsi-Götanmaan tilanne, jossa oli havaittu suurta kasvua uusissa koronatartunnoissa. Alueen tartuntatautilääkäri Peter Ulleryd piti Dagens Nyheterin haastattelussa mahdollisena, että yksi syy tartuntojen kasvuun on, että ihmiset ovat kyllästyneitä tekemään etätöitä ja pitämään sosiaalista etäisyyttä.

– Se, kuinka ihmiset arjessaan välttelevät väentungosta, pitävät etäisyyttä, pesevät käsiään ja välttävät tartuttamasta muita, vaikuttaa suoraan siihen, kuinka moni kuolee tulevaisuudessa, Ulleryd totesi varoittaen covid-19-taudin vaarallisuudesta.

Ruotsin kansanterveysviranomaisten mukaan viikoilla 24 ja 25 todettiin molempina yli 7 000 uutta tartuntaa. Vakavien tautitapausten osuus on yhä laskussa, mikä viranomaisten mukaan kielii siitä, että taudin leviäminen on vähentynyt sitten maalis-huhtikuun huipun.

Positiivisia tartuntoja oli viime viikolla 12 prosenttia kaikista testatuista. Reilusta 7 400 uudesta tartunnasta yli 1 200 tila oli vakava.

Ruotsin koronastrategia on pitkälti nojannut ohjeisiin ei määräyksiin.

Kansanterveysviranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet, että kesä ja turismi voivat lisätä tartuntoja ja hoidontarvetta, Ruotsin radio kertoo.

– Viranomaisten ”pahimmassa skenaariossa” meidän pitäisi ryhtyä toimiin nykyisen suunnitelmamme ulkopuolelta ja se voisi vaikuttaa muun hoidon priorisointiin ja työntekijöiden lomiin, mutta toivomme, ettemme päädy siihen, Hallandin sairaalan ylilääkäri Markus Lingman sanoi.

Myös Gotlannin sairaanhoidon johtaja Cathrine Malmqvist oli huolissaan siitä, että hoidontarve lisääntyisi suositussa turistikohteessa entisestään. Hän peräänkuulutti kaikkien vastuuta viruksen leviämisen hillitsemisessä.

– Olen huolissani. Tämä ennuste voi toteutua, mutta paljon riippuu siitä, miten noudatetaan kansanterveysviranomaisten suosituksia. Se ratkaisee, kuinka monta potilasta meille tulee.