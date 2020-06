WHO: Pandemia ei ole lähelläkään loppuaan – Italiassa ainakin kymmenen uutta tartuntarypästä eri puolilla maata

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus totesi maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, ettei koronaviruspandemia ole vielä edes lähellä loppumistaan, brittilehti The Guardian kertoo.

Tedros toteaa, että puoli vuotta sen jälkeen, kun Kiina ensimmäisen kerran ilmoitti WHO:lle uudenlaisesta hengitystieinfektiosta, on saavutettu kaksi synkkää virstanpylvästä. Viime viikolla rikkoutuivat sekä 10 miljoonan vahvistetun tartunnan että 500 000 kuoleman rajapyykit.

– Viruksella on yhä paljon liikkumatilaa. Me kaikki haluamme tämän olevan ohi ja jatkaa elämäämme. Karu totuus kuitenkin on, ettei pandemia ole vielä lähelläkään loppumistaan. Vaikka monet maat ovat saavuttaneet tuloksia, pandemia itse asiassa jatkaa kiihtymistään, Tedros sanoi The Guardianin mukaan.

Yksi rajuimmin koronaviruksesta kärsineistä Euroopan maista on Italia. The Guardianin mukaan Italiassa on havaittu ainakin kymmenen uutta tartuntarypästä ympäri maata.

Mondragonen kaupungissa lähellä Napolia kokonainen naapurusto eristettiin, koska alueella todettiin 49 koronavirustartuntaa. Bolognassa yli 90 lähettipalvelun työntekijää antoi positiivisen testituloksen.

Vallatussa rakennuksessa Roomassa todettiin 15 tartuntaa. Roomalaisessa sairaalassa kaupungin länsipuolella on todettu 109 uutta tartuntaa ja viisi kuolintapausta.

Milanon yliopiston tartuntatautien professori Massimo Galli toteaa italialaiselle televisiokanavalle La7:lle, että uudet tartuntaryppäät merkitsevät viruksen leviämisen jatkumista.

– Meidän täytyy muistaa olla yhä varovaisia, Galli sanoo.